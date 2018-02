Umro legendarni španski fudbaler Enrike Kastro Kvini

Nakon teškog srčanog udara jučer je u 68. godini preminuo legendarni španski fudbaler Enrike Kastro, poznatiji pod nadimkom Kvini.

Kvini je pretrpio težak srčani udar u porodičnoj kući u Gijonu, a preminuo je u bolnici u tom španskom gradu.

Uprava Barselone potvrdila je vijest o smrti Kvinija koji je tokom karijere nosio dres tog katalonskog tima.

"Kamp Nou nikada neće zaboraviti Kvinija", poručila je uprava Barselone na Twitteru.

Enrique Castro 'Quini' dies (1949-2018), a player and legend of our Club. The Camp Nou will never forget your legacy. RIP pic.twitter.com/BO3XiebuUB