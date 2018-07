Umtiti i Ljoris doveli trikolore na prag "boginji"

Fudbaleri Francuske plasirali su se u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji pobjedom nad Belgijom minimalnim rezultatom.

Pobjedonosni pogodak za Francusku postigao je Umtiti u 51. minutu.

Grizman je ubacio loptu iz kornera, a Umtiti je sjajno nadskočio svog čuvara Felainija i zatresao mrežu Kurtoe. Golman Belgije je bio nemoćan.

Velike zasluge za polasman u finale idu i golmanu Francuske Ugu Ljorisu, koji je imao nekoliko sjajnih intervencija i spasio svoj gol.

Belgija je prva zaprijetila na meču, nakon opreznih nekoliko minuta. Na isteku 15. minuta Azar je zaprijetio golu Francuske. Primio je loptu u kaznenom prostoru i bez razmišljanja šutirao sa lijeve strane, ali šalje loptu u gol-aut. Belgija je uglavnom prijetila sa lijeve strane preko Azara, ali bezuspješno.

U 22. minutu, lopta nekako dolazi do Alderverelda koji iz okreta šutira, ali Ljoris spasava svoj gol sjajnom intervencijom.

Potom su se Francuzi oslobodili i zaprijetili golu "đavola" nekoliko puta preko Grizmana, Mbapea i Žirua, ali bezuspješno. U prvom poluvremenu nismo vidjeli golova, ali je bilo nekoliko sjajnih prilika i sjajnih intervencija golmana.

Belgija prva dolazi do prilike u drugom poluvremenu. Nakon ubačaja skočio je Lukaku, ali je bio neprecizan. Na leđima je imao Varana pa ga je i to omelo.

Sljedeću veliku priliku imala je Francuska. Kompani je u 51. minutu, najvjerovatnije, spasio gol Belgije. Žiru je šutirao, a Vinsent se ispriječio i poslao optu u korner, iz kojeg se izrodio pomenuti pogodak.

Poslije primljenog gola Belgija je na sve načine pokušavala da pritisne gol Uga Ljorisa i dođe do izjednačenja, ali nikako u tome nije uspijevala. Nekoliko puta se još istakao Ljoris na golu Francuske i tako postao jedan od najzaslužnijih za ovu pobjedu.

Francuska će se za "zlatnu boginju" boriti sa boljim iz drugog polufinalnog meča u kojem se u srijedu sastaju Engleska i Hrvatska.

#FRABEL that’s how they #Goal , France will definitely win pic.twitter.com/yQUeAkApBk