Uplakani Alves na suđenju otkrio detalje intimnog odnosa sa djevojkom

Završeno je trodnevno suđenje jednom od najboljih bekova svih vremena i jednom od najtrofejnijih fudbalera ikada Daniju Alvesu.

Sud još treba da se izjasni o zahtjevu odbrane u vezi sa Alvesovim preventivnim statusom, koji sud juče nije rješavao i čije bi donošenje moglo potrajati nekoliko dana. U slučaju da se proglasi krivim prijeti mu od devet do 12 godina zatvora. Odbrana optuženog traži hitno puštanje bivšeg fudbalera i predlaže da se usvoje mjere poput oduzimanja pasoša i sedmičnih pojavljivanja pred sudom.

Međutim, i Tužilaštvo i privatno tužilaštvo insistiraju da se preventivni pritvor nastavi, a tužilac je dodao da postoji opasnost od bjekstva.

Inače, trećeg dana najiščekivanije svjedočenje na suđenju slavnom brazilskom fudbaleru Daniju Alvesu bilo je, bez sumnje, svjedočenje optuženog Danija Alvesa.Podsjetimo on koji je je optužen za silovanje u noći sa 30. na 31. decembar 2022. godine. Njega optužila jedna žena za silovanje u noćnom klubu krajem decembra 2022. Alves je u istražnom zatvoru u blizini Barselone od januara. Fudbaler je negirao optužbe za napad koji se navodno dogodio u toaletu VIP sektora noćnog kluba u Barseloni.

Brazilac, koji je samo odgovarao na pitanja svog advokata, plakao je tokom svog svjedočenja. Fudbaler je priznao da je mnogo pio i uvjeravao da djevojci nijednog trenutka nije bilo neprijatno i da nije morao insistirati da ona ide sa njim u WC. Objasnio je šta se desilo te noći, te da je u klub došao sa prijateljima sa kojima se nije dugo vidio.

„Naručili smo pet flaša vina i jednu flašu japanskog viskija. Popio sam dvije flaše vina i čašu viskija, a onda smo provod s prijateljima nastavili u klubu. Tu je došlo do poznanstva s djevojkom koja me tereti za silovanje. Prvo su nam prišle dvije djevojke i počele su plesati s nama. Zatim su pozvale još tri cure, djevojku koja me sumnjiči i njene prijateljice. Uopšte im nije bilo neugodno. Razgovarali smo uz jasno poštovanje i uvjeren sam da su znale ko sam", kaže Alves i dodaje:

"Plesali smo, pričali i brzo smo se zbližili. Sve mi je bila bliža i trljala je svoje intimne dijelove tijela od moje. To je bio tipični disko ples, malo perverzan. Ona je ta koja je počela dirati moje intimne dijelove. Nakon plesa nisam insistirao da dođe u toalet. Odmah je pristala. Rekao sam joj da idem tamo, čekao sam poprilično dugo i već sam mislio da neće doći i da to ne želi. Krenuo sam izaći, a ona se pojavila na vratima. Kleknula je ispred mene. Svukao sam pantalone i sjeo na klozetsku dasku. Nisam je ošamario, niti bacio na zemlju. Nije mi rekla da ne želi da imamo odnos".

Uplakani Brazilac je zatim nastavio:

„Nakon te noći nisam vidio oštećenu i njene prijateljice. Kada sam napustili klub, bio sam suviše pijan i kući sam legao pored žene koja je već spavala. Ovo nisam odmah rekao jer sam mislio da bi mi mogla oprostiti. Vijest da me terete za silovanje sam saznao iz medija. Svijet mi se srušio. Uništili su me potpuno, svi računi su mi blokirani, kao i svi ugovori koje sam imao", naglasio je Alves.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.