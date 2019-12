Upravni odbor Radnika nije prihvatio ostavku Mladena Krstajića

Šokirani smo i iskreno se nadamo da će se Mladen Krstajić predomisliti, jer trenutno nemamo plan B, rekao je za "Nezavisne" jedan od članova Uprave Fudbalskog kluba Radnik iz Bijeljine komentarišući novonastalu situaciju i ostavku predsjednika.

Nekadašnji proslavljeni fudbaler, nakon nešto manje od pet godina, odlučio je otići sa čela kluba iz Semberije. Ostavku je saopštio na sjednici članovima Upravnog odbora, ali je ona jednoglasno odbačena. Sada su na potezu delegati Skupštine, koji mogu predložiti novog kandidata ili zajedno sa Upravnim odborom nastojati naći načina da privole Krstajića da ipak ostane.

"Ostanak bi u ovom trenutku bio najbolji rješenje za Radnik. U protivnom prijeti nam kriza i urušavanje kluba od kojeg je prije svega Krstajić u proteklih pet godina napravio ozbiljnu priču. Izlazili smo dva puta u Evropu, osvajali smo trofeje. Planovi za budućnost su takođe veliki. Radimo na izgradnji akademije, ponovo smo u igri za izlazak u Evropu. Iskreno se nadam da će i neke vladajuće institucije biti svjesne značaja ovog kluba za Bijeljinu, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i takođe nam pomoći da utičemo da sa Krstajićem nastavimo saradnju barem do ljeta. Ako ostane ova, rekao bih, preko koljena donesena odluka, možemo strepiti za budućnost kluba", kazao je sagovornik "Nezavisnih" ne želeći da bude imenovan.

Od dolaska na čelo semberskog tima, 23. januara 2015. godine, Krstajić je podigao Radnik na mnogo viši nivo. Bijeljinci su osvojili brojne trofeje, između ostalog Kup BiH, te tako prvi put u istoriji zaigrali na međunarodnoj sceni. Radnik se približio najjačim bh. klubovima, a trenutno je na šestom mjestu u BH Telecom Premijer ligi BiH sa 29 bodova.

"Sjednica Skupštine kluba trebalo je da bude održana krajem januara. Zbog novonastale situacije vjerovatno će to biti nešto ranije. Potpredsjednik Ljubomir Stević sada je preuzeo dužnost predsjednika koji će zakazati sjednicu Skupštine. Teško je reći da će se Krstajić predomisliti, ali svi mi u klubu zaista smo zatečeni. Sve se desilo naglo i nije lako naći adekvatnu zamjenu preko noći. Krstajić je ipak najzvučnije fudbalsko ime na funkciji predsjednika jednog kluba u BiH. On je čovjek iz sporta i to je i te kako značajno i pomoglo je da dođemo na sadašnji nivo", kaže izvor "Nezavisnih".

Hoće li se predomisliti ili ne, ostaje tek da se vidi, a Krstajić je svoju odluku samo kratko obrazložio.

"Jednostavno sam se umorio. Ne od fudbala, već od dokazivanja pojedinim ljudima da zaista volim fudbal, da sam u Radniku bio profesionalac, a koliko sam uspješno radio, pokazuju rezultati. Pritisci na klub trajali su već dugo, tako da nisam mogao više", rekao je Krstajić, a prenosi Avaz.ba.