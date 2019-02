Uredne finansije i dalje glavni kriterijum za izdavanje licence

Uredno finansijsko poslovanje klubova i dalje će biti u fokusu kada je riječ o licenciranju za BH Telecom Premijer ligu Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Na seminarima u sjedištu bh. kuće fudbala predstavnici klubova iz elitnog ranga takmičenja upoznati su o administrativnim, zakonskim, finansijskim, sportskim i infrastrukturnim kriterijima u postupku licenciranja za sezonu 2019/2020. Naglašeno im je da je UEFA pooštrila određene kriterije za ispunjavanje uslova za nastup na evropskoj sceni, dok za licencu za Premijer ligu BiH neće imati pretjerano teži zadatak nego što je bio slučaj u prošloj sezoni.

"Pravni odjel N/FS BiH svake godine organizuje sastanke s predstavnicima klubova i upoznaje ih o promjenama u Pravilniku. Na sastanku u utorak govorili smo o administrativnim, zakonskim, sportskim i infrastrukturnim kriterijima. Nešto ranije održan je sastanak na temu finansija. U svakoj od navedenih oblasti promjene su minimalne, a naša dužnost i obaveza je bila da klubove o tome upoznamo", potvrđeno je "Nezavisnim" iz N/FS BiH.

Komisija za licenciranje prošle sezone je zbog neispunjavanja finansijskog kriterija uskratila licencu Borcu. Banjalučani, iako su na terenu izborili opstanak, svoje mjesto u bh. eliti su ustupili pretposljednjem Čeliku.

"Svako ko poznaje stanje u BH Telecom Premijer ligi BiH svjestan je da su finansije najzahtjevniji kriterij. To svakako nije problem samo u BiH, nego i u brojnim i mnogo razvijenijim zemljama od naše i mnogo većim klubovima od onih s naših prostora. UEFA je po tom pitanju kategorična, ustupaka nema, jer se samo tako može uvesti red u ovu oblast. Finansije ostaju u fokusu", kaže naš sagovornik.

Novitet je da će klubovi ubuduće morati biti transparentniji, odnosno imati obavezu da revizorske izvještaje objavljuju i na klupskim veb-stranicama. Klubovi su dužni do 31. aprila dostaviti svoje izvještaje nadležnoj komisiji N/FS BiH, koja od 1. maja počinje postupak. Kada je riječ o infrastrukturnim kriterijima, iako su iz N/FS BiH ranije najavljivali da će svaki premijerligaški stadion morati imati funkcionalne reflektore od sezone 2019/2020, to se neće desiti. S obzirom na to da je proces u toku i da radovi u mnogim lokalnim sredinama ne idu predviđenom dinamikom, N/FS BiH je produžio rok do sezone 2020/2021.

Za narednu sezonu u omladinskim selekcijama klubova moraće raditi treneri s najmanje A licencom. Veću pažnju klubovi će morati posvetiti radu u omladinskim selekcijama, odnosno poboljšati segment u zaštiti i dobrobiti djece. Svaki klub moraće imati i posebno medicinsko osoblje za omladince.