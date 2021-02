Urnebesna scena na derbiju, Ronaldo lovio sudiju da provjeri radi li mu sat

Kristijano Ronaldo odveo je Juventus do pobjede u derbiju protiv Rome (2:0).

Portugalski napadač doveo je italijanskog prvaka u vođstvo sjajnim udarcem lijevom nogom s 18 metara, a zatim je kasnije u prvom dijelu desnom nogom zatresao prečku. Lopta se u toj situaciji od odbila na teren, a Ronaldo se ponadao da je prešla gol-crtu. Međutim, sudija, koji putem sata dobija informacije ako lopta pređe gol-crtu, pokazao je da se igra nastavi.

Ronaldo je takvu odluku dočekao u nevjerici i pri prvom prekidu je otišao kod sudije da provjeri radi li mu sat koji zavibrira pri postizanju gola.

Cristiano Ronaldo didn't believe the referee when he said his shot didn't go over the line pic.twitter.com/1KWDeJK3yF