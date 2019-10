Urnebesna scena u Humskoj: Zaboravio da je kapiten

Pred početak meča Partizana i Mančester junajteda u centru pažnje našao se kapiten "đavola" Hari Megvajer.

Iskusni Megvajer, koji je letos došao iz Lestera, protiv Partizana dobio je kapitensku traku prvi put u karijeri igrajući za ovaj klub.

Njega je to iznenadilo vjerovatno koliko i gledaoce, pa je pred rukovanje sa sudijom i protivničkim kapitenom, te bacanje novčića, zaboravio gdje mora da dođe.

Stojković, kapiten crno-bijelih, mirno je čekao da se Megvajer pojavio, a sve je zatim prošlo bez problema.

It’s Harry Maguire’s first game as Manchester United captain…and he forgot he had to do the coin toss pic.twitter.com/dGJ84U6iC7