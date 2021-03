Uroš Đurđević izabrao reprezentaciju Crne Gore

Uroš Đurđević, napadač Sporting Hihona i nekadašnji član mlađih selekcija Srbije, nastupaće za reprezentaciju Crne Gore.

Ovu vijest prenijela je "Pobjeda" koja navodi da će nekadašnji igrač Crvene zvezde i Partizana biti na spisku novog selektora Miodraga Radulovića za mečeve u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Za Đurđevića se prethodnih dana spominjalo da će se u petak naći na spisku Dragana Stojkovića Piksija, ali je poziv izostao zbog toga što je već ranije dao riječ Crnogorcima. Svojevremeno je bio na spisku Slavoljuba Muslina za meč sa Gruzijom, ali nije ulazio u igru.

A upravo to daje za pravo Crnoj Gori da ga "registruje" i "osposobi" za duele sa Letonijom, Gibraltarom i Norveškom.

Da će se tako nešto desiti, Đurđević je nagovijesto još početkom godine u jednom intervjuu koji je dao "Večernjim novostima."

"Ako su me do sada selektori zaobilazili, nema razloga da se tako ne nastavi. Verovatno ne posedujem kvalitet vredan poziva. Mitrović je naš najbolji igrač, Jović je nadolazeći, a sve više se nameće Vlahović... Gde je tu moje mesto? Ja sam realan čovek i ne želim nikome da se namećem. U životu sam sve stvorio radom, bez bilo čije pomoći. Jedino je moja porodica bila uvek uz mene, i to mi je sasvim dovoljno. Reprezentaciji želim sve najbolje. Ja imam druge planove!", rekao je tada.

Đurđević trenutno igra sezonu iz snova i prvi je strijelac Segunde sa 17 golova. Navodno ga žele Betis i Valensija, ali Hihon ga neće pustiti ispod 25 miliona koliko mu je otkupna klauzula.

(Telegraf.rs)