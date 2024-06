Uspavanka Francuza i Nizozemaca: Prva utakmica bez golova na EP

U okviru drugog kola Grupe D te derbiju dana sastali su se Francuska i Nizozemska. Epitet derbija sigurno nisu opravdali, a dobili smo i prvu utakmicu na EURO – u završenu bez golova – 0:0.

Počelo je dosta dinamično i otvoreno, ali je samo na tome i ostalo. Kako je prvi dio igre odmicao tako je i dinamika opadala. Ako ne najnekvalitetnije, onda sigurno jedno od dva poluvremena na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu sa najmanje uzbuđenja i kvalitete.

Nije bilo pretjerano izglednih šansi, ali kao da i jedni i drugi nisu ni pokazivali neku posebnu inicijativu i namjeru da zabiju gol.

U tom ritmu je prvo poluvrijeme i završeno.

Drugi dio igre je počeo kao i prvi. Ponovo je početak ulijevao nade da može da bude dobro poluvrijeme fudbala. Čak smo u 69. minuti vidjeli i poništen gol Čavija Simonsa. Međutim, na tom poništenom golu je sve i ostalo. Puno pasofva na stranu i u širinu, malo onih koji su išli direktno sa određenim ciljem.

Tako da, kada se podvuče linija, najnepopularniji rezultat u fudbalu 0:0 i jeste na kraju najpravedniji.

Podsjećamo, ''Trikolori“ su prvenstvo započeli pobjedom protiv Austrije, doduše neubjedljivom, ali su zabilježili tri boda. Nije blistala igra francuske reprezentacije, međutim, prve utakmice na velikim takmičenjima su uvijek najteže. Sa druge strane, Nizozemska je savladala Poljsku poslije preokreta.

U trećem kolu Francuze očekuje duel sa Poljacima koji bi trebalo već da su spakovali kofere za put kući, dok će Nizozemska koplja ukrstiti sa Austrijom koja itekako nečemu ima da se nada. Izabranici Ralfa Ragnika igraju prelijep fudbal te savakako imaju čemu da se nadaju u posljednjem kolu protiv Nizozemske.

