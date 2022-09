Utakmice Premijer lige odgođene zbog smrti kraljice Elizabete

Engleska fudbalska asocijacija (FA) donijela je zvaničnu odluku da odgodi sve planirane utakmice zbog smrti kraljice Elizabete II.

FA je izašla sa izjavom o odgađanju mečeva.

"Kao znak poštovanja prema njenom veličanstvu kraljici Elizabeti II, engleski fudbal se ujedinio kako bi odgodio sve utakmice ovog vikenda."

Sportu u Ujedinjenom Kraljevstvu rečeno je da nema obaveze otkazivati događaje ovog vikenda nakon kraljičine smrti u četvrtak, ali im je savjetovano da možda žele otkazati sve što je planirano za dan njenog državnog sprovoda.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, English football has united to postpone all football fixtures this weekend. pic.twitter.com/k6bqNu6arf