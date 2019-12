Utrčao na teren i udario Ronalda, Portugalac mu pokušao vratiti

Portugalac Kristijano Ronaldo imao je nezgodnu situaciju nakon meča 6. kola grupne faze Lige šampiona protiv Bajera u Leverkuzenu kada je pokušaj jednog navijača da se fotografiše s njim umalo završio incidentom.

Naime, dok se Ronaldo pozdravljao sa svojim saigračima nakon meča, jedan navijač utrčao je u teren i pokušao se fotografisati s njim, a kako je odmah iza njega trčao i zaštitar koji je svim silama pokušavao spriječiti navijača da dođe do igrača, tako je i nastala vrlo nezgodna i pomalo nepotrebna situacija.

Zaštitar je brzo uhvatio navijača i pokušao ga odvojiti od Ronalda, a ovaj je nešto blaže uhvatio Ronalda za vrat, čak ga i udario laktom, što se Portugalcu nikako nije svidjelo i veoma burno je reagovao.

Ronaldo je nakon toga bio vidno iznerviran i nije mu bilo drago što se ta situacija odvila na takav način, a ubrzo mu je prišao i Đanluiđi Bufon koji je pokušao smiriti Portugalca. U blizini se našao i Miralem Pjanić koji je sve ispratio pogledom.

Podsjećamo, Juventus je upisao pobjedu u posljednjem kolu grupne faze Lige šampiona protiv Bajera rezultatom 2:0, a strijelci za pobjedu "stare dama" bili su Ronaldo i Iguain.

Ronaldo to a fan: Are you crazy? #Juventus pic.twitter.com/VcPsaVX7e4