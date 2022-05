Uz taktove "Grbavice" svijet ispratio Ivicu Osima

SARAJEVO - Uz taktove pjesme "Grbavica", uz prisustvo zvanica iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, na vječni počinak na Gradskom groblju "Bare" u Sarajevu u Aleji velikana danas je ispraćen legendarni Ivica Osim.

Kolona ljudi, više hiljada građana, navijača, još od jutra je pristizala na groblje "Bare" kako bi odala počast fudbalskom virtuozu.

Na groblju bili su fudbalski velikani, ljudi iz političkog kulturnog i javnog života, poštovaoci lika i djela fudbalskog čarobnjaka, kako bi posljednji put rekli zbogom Štrausu sa "Grbavice".

Zvanice koje su bile u Narodnom pozorištu u Sarajevu, gdje je danas nešto ranije održana dostojanstvena i emotivna Komemorativna sjednica u čast Ivice Osima, takođe su prisustvovale i sahrani na Gradskom groblju "Bare".

Na sahranu legendarnom Švabi došli su između ostalih Dragan Stojković Piksi, Srećko Katanec, Dušan Bajević, Zvonimir Boban, Predrag Pašić, Safet Sušić, Blaž Slišković, Savo Milošević, Ivan Ćurković, Mehmed Baždarević, Faruk Hadžibegić, Nikola Nikić, Elvir Bolić, Dragan Škrba, Muhamed Konjić, Refik Šabanadžović, Dragan Škrba, Radmilo Mihajlović, Tomislav Ivković, Mirsad Fazlagić, Dino Đurbuzović, Husref Musemić, Mišo Smajlović, Zdenko Jelić, Mehmed Janjoš...

"Ja sam bio jako vezan za šefa. On je bio naš šef. Zadužio me jako. On se borio za mene. Cijenio je kvalitet, ja sam mu to vraćao. Došao sam da ga posljednji put pozdravim. Bio je normalan, jednostavan i to ga je činilo velikim. Bio je ispred svog vremena u nogometu. Otišao je veliki trener i veliki čovjek", rekao je Srećko Katanac, na groblju "Bare".

"Odrastali smo skupa. Pamtim naše obiteljske susrete, pamtim kada je donio prvu fudbalsku loptu i pokazao nam kako se sreće pronalazi u igri. Nogomet je za njega je bio sve. Virtuoz i stamen volio je duel i driblinge. Volio je igrati, dodavati drugom loptu, ali dodatavi i dobru riječ, bila je životna filozofija našeg Ivice Osima. Kao igrač je imao srce i impuls dječaka, a ako trener mudrost i znanje. Neke od njegovih kombinacija na terenu postale su mitološka priča mnogih generacija. Mnogo je učinio da sport bude mjesto okupljanja, jedinstva različitosti, baš kao što je njegovo Sarajevo u koje se uvijek vraćao. Njegova vječna želja je bila da nogomet sačuva dušu", rekao je Ivica Šarić, dugogodišnji prijatelj i rođak Ivice Osima.

Počast velikanu sa "Grbavice" odali su između ostalih Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, zatim Haris Džinović, Valentin Incko, Bogić Bogičević, Dino Merlin, Kemal Kozarić, Vico Zeljković, predstavnici Japana, Austrije, grada Graca, Fudbalskog kluba Šturm...

Ivica Osim preminuo je u 81. godini 1. maja u svom domu u Gracu. Bio je trener Željezničara, Partizana, Panatinaikosa, Šturma, Džef junajteda, te selektor Jugoslavije i Japana. Bio je počasni predsjednik Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Fudbalskog kluba Željezničar.