Užasan sudar Luiza i Himeneza, Meksikanac završio u bolnici

Napadač Vulverhemptona Raul Himenez morao je u bolnicu nakon što je doživio povredu u stravičnom sudaru glavama sa defanzivcem Arsenala Davidom Luizom.

Sve se odigralo na početku meča u 5. minutu, a vrisak koji se čuo i u prenosu najbolje oslikava silinu udarca. Prekid je trajao punih deset minuta nakon čega je utakmica nastavljena.

Igrači oba tima su bili u panici, a medicinsko osoblje je odmah utrčalo u teren. Bio je potpuno nepomičan i trebao mu je kiseonik.

Zamijenio ga je 18-godišnji Fabio Silva, a kasnije je na Sky Sportsu objavljeno da je prebačen u lokalnu bolnicu.

Meksički napadač je bio podvrgnut dodatnim pregledima u londonskoj bolnici i bio je pri svijesti, a tokom današnjeg dana odradiće nove testove kako bi se utvrdio stepen povrede.

Sa druge strane, Luiz je dobio povez oko glave i nastavio je meč. Ipak, na poluvremenu je zamijenjen, a umjesto njega u igru je ušao Rob Holding.

Inače, meč je završio pobjedom Vukova 2:1 što im je bio prvi trijumf na gostovanju protiv Arsenala nakon 41 godine.

That sound just tells you how awful that injury is. Strength with Raul Jimenez! Hope it’s nothing serious! pic.twitter.com/cYkWFsg3Oe