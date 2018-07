Uživo: Francuska vodi i kontroliše utakmicu

Fudbalske reprezentacije Francuske i Urugvaja od 16 sati igraju prvi polufinalni meč Svjetsko prvenstva u Rusiji.

Urugvaj je u osmini finala savladao Portugal sa 2:1, dok su "Galski pjetlovi" do četvrtfinala stigli "preko" Argentine koju su savladali 4:3.

Urugvaj u meč ulazi oslabljen jer je Edison Kavani zbog povrede iz prethodnog meča ostao na klupi.

Sastavi:

Urugvaj (4-4-2): Muslera – Kaseres, Himenes, Godin, Laksalt – Nandes, Toreira, Vesino, Bentankur – Suarez, Stuani

Francuska (4-2-3-1): Ljoris – Pavar, Varan, Umtiti, Ernandez – Pogba, Kante – Mbape, Tolizo, Grizman – Žiru

1' - Nestor Pitana, glavni sudija današnjeg meča označio je početak utakmice. Početni udarac izveo je Urugvaj.

4' - Francuska je nešto življe krenula, ali je Urugvaj zaprijetio prvi. Međutim, fudbaleri Urugvaja su se loše snašli i propustili šansu. Najprije je lopta proletjela pored Suareza, a porom je Nandez ubacio loptu ali niko od njegovih saigrača nije stigao do nje.

5' - Nova šansa za Urugvaj. Stuani je pokušao, ali je bio veoma neprecizan, pa nije bilo veće opasnosti za Ljorisa.

11' - Kante je sada pokušao za Francusku, ali njegov šut je izblokiran. Nije ovo bila ozbiljna prijetnja za Musleru.

14' - Ozbiljna prilika za Urugvaj nakon kornera. Ljoris je za malo bio brži od Stuanija nakon spuštene lopte u peterac.

15' - Mbape je loše reagovao. Žiru mu je glavom poslao loptu na 5-6 metara od gola Muslere, a Mbape koji je bio sam, požurio je i šutirao glavom preko gola.

19' - Pogba je sada zaradio zvižduke sa tribina. Pokušao je iz velike udaljenosti da ugrozi protivničkog golmana, ali je poslao loptu nebu pod oblake.

26' - Ritam je pao. Ništa se ne dešava na terenu, bez ikakvih prilka.

33' - U posljednjih 15-ak minuta najveće uzbuđenje je žuti karton koji je zaradio Hernandez. Nandes je krenuo u kontranapad, ali ga je Francuz povukao za dre i poderao. Zaslužena opomena.

35' - Urugvaj je nakon kraćeg pritiska na gol Francuske došao do prilike. Vesin je pokušao, a Ljoris je bio siguran i uhvatio loptu.

38' - Betankur je neoprezno startovao na Tolisa i zaradio žuti karton. Ako Urugvaj prođe, Betankur neće igrati u polufinalu.

40' - GOOOOOOOL - Varan donosi prednost Francuskoj nakon sjajnog ubačaja Grizmana. Muslera je bio nemoćan.

GOAAAALLLL!! VARANE WITH THE HEADER!!! #WorldCup ⁠

44' - Urugvaj je za malo došao do izjednačenja, ali se šutu Kaserese glavom ispriječio Ugo Ljoris. Zaista nevjerovatna odbrana francuskog čuvara mreže.

45 + 3' - Kraj prvog poluvremena. Četrdeset minuta gotovo da nije bilo uzbuđenja, a onda je uslijedilo nekoliko prilika i jedan gol. Nadamo se da ćemo u drugom dijelu gledati mnogo uzbudljiviju utakmicu.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

48' -Muslera je sada napravio veliku grešku. Pokušao je da dribla Grizmana i zamalo primio gol.

53' - Francuska nešto ozbiljnija na početku drugog dijela. Zadnji je pokušao Pavar iz velike udaljenosti, ali nije ugrozio Musleru.

56' - Konačno se malo prostora otvorilo za Betankura. Umtiti se sapleo i izgubio loptu koja dolazi do Betankura. Ipak, Urugvajac "traljavo" šutira sa izgledne pozicije.

59' - Novi očajan pokušaj Urugvajaca. Kaseres je sa desne ivice kaznenog prostora poslao loptu pod nebo.

62' - GOOOOOOOOL - Šta je sada uradio Muslera. Grizman je uputio udarac sa dvadesetak metara, a golman Urugvaja nevjerovatno loše reaguje i lopta se odbija u gol nakon što ga je "pogodila" u ruke.

You can’t get in a slap fight with the ball when Griezmann shoots #fra #uru #worldcup pic.twitter.com/VxHewBKh9B