Uživo: Miluinović u sudijskoj nadoknadi za izjednačenje

Crvena zvezda od 18:55 sati igra prvu utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope protiv slavnog Milana.

"Roso-neri" su u Beograd stigli u najjačem sastavu, ali trener Stefano Pioli neće izvesti sve zvijezde na travu "Marakane". Prije svih očekuje se da neće biti Zlatana Ibrahimovića koji će odmarati, budući da već za tri dana se igra "Derbi dela Madonina" protiv najvećeg rivala za "Skudeto", Intera. Takođe, nema ni povrijeđenog Brahima Dijaza i neregistrovanog Jensa Haugea.

Na drugoj strani, od ranije je poznato ta u timu Dejana Stankovića neće biti Aleksandra Kataija. Utakmicu sude grčke sudije na čelu sa Tasosom Sidiropulosom, a u VAR sobi će biti njemački arbitri.

90+3' - GOOOOOL Zvezda stiže do izjednačenja Milunović je sjajno skočio nakon kornera i zabio.

90+2' - Zvezda je izvršila pritisak na gol Milana i došla do novog kornera.

88' - Bakajoko je zaprijetio, ali je lopta otišla samo u korner iz kojeg ništa nije nastalo.

82' - Milan ponovo prijeti. Ćalhanoglu je ubacio, a Meite je sjajno šutirao, međutim Borjan je ponovo spasio Zvezdu.

77' - Crvena zvezda je ostala s igračem manje. Rodić je dobio drugi žuti karton i morao da napusti igru.

67' - Kastiljeho je imao ozbiljnu priliku, ali se Borjan odlično snašao i skinuo njegov šut.

61' - GOOOOL - Ernandes je bio siguran sa bijele tačke, poslao je loptu u jednu, a Borjana u drugu stranu.

60' - Nakon kontre Milan je došao do penala.

59' - Zvezda je izvršila pritisakna gol Milana, ali bez većeg uspjeha, nakon čehga je uslijedila kontra Milana.

55' - Zvezda nastavlja u istom ritmu. Ponovo je zaprijetio Kanga. Šutirao je sa ivice kaznenog prostora, ali je bio neprecizan

52' - GOOOOOL - Kanga je bio siguran i izjednačio.

51' - Penal za Zvezdu. Ramanjoli je igrao rukom i nije bilo sumnje da će sudija svirati najstrožu kaznu.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Beogradski klub juri minimalni zaostatak.

45 + 2' - Kraj prvog poluvremena. Zvezda je uprkos tome što gubi imala svoje šanse i prikazala sasvim dobru igru, koja njenim navijačima uliva nadu da bi mogla da napravi više u drugom poluvremenu. Sa druge strane, bitno je istaći da su Milanu poništena dva gola i da su Rosoneri pokazali kvalitet odličnim prenosom igre.

45 + 1' - Milunović je bio u odličnoj poziciji nakon što je primio loptu u kaznenom prostoru. Šutirao je, ali lopta je ipak otišla preko gola.

45' - Zvezda se odmah pridigla. Nakon ubačaja lopta je vraćena do Petrovića koji šutira, ali lopta se od bloka odbija u korner.

