Hrvatska nakon penala u polufinalu Mundijala

89' Povreda Subašića. Stradala je zadnja loža. Hrvatski golman ipak nastavlja braniti mrežu "kockastih".

88' Treća izmjena u Hrvatskoj, Kramarić izlazi, a ulazi Kovačić

87' Erokin poklanja korner Hrvatskoj. Nespretno je izbacio loptu u korner, ali nakon izvođenja Modrića Lovren radi faul u napadu.

84' Rukom igra Vrsaljko u zoni šuta. Nema kartona za njega. Golovin ubacuje ali Lovren opet odličan u skoku i otkanja opasnost.

79' Opet dominacija Hrvatske uz puno kombinatorike, ali bez velike opasnosti po ruski gol. U međuvremenu Rusi mijenjaju Džubu, umjesto njega ulazi Gazinski.

77' Modrić izvodi korner koji je produkt velike gužve u kaznenom prostoru Rusije, ali Mandžukić nabačaj šalje glavom visoko iznad prečke Akinfejeva.

74' Ponovo mijenja Dalić, Pivarić ulazi umjesto Strinića.

72' Nakon ubačaja Smolova eroki šutira glavom ali preko gola Subašića. Veoma sumnjiva situacija ali zastavica pomoćnog sudije ostala je dolje, tako da nije sviran ofsajd.

67' Čerčesov vadi iz igre strijelca gola Čeriševa a uvodi drugog napadača Smolova. Obje ekipe po sastavima djeluju ofanzivno i žele što prije golovima u 90 minuta da riješe pitanje pobjednika, bez da se ulazi u produžetke.

64' Veliki pritisak Hrvatske, ali sve pokušaje "kockastih" Rusi izbacuju od zone opasnosti po svoj gol.

63' Brozović mijenja Perišića.

62' Džuba šutira glavom nakon kornera, ali ravno u Subašića.

60' Šut Ivana Perišića nakon asistencije Kramarića gotovo je završio u mreži, ali se odbio od unutrašnje strane stative Rusije i izašao u gol aut. Lopta koju su svi vidjeli u golu nije donijela Hrvatima prednost.

57' Ponovo pad ritma utakmice. Bez konkretnih šansi. Period tvrde igre i taktičkog nadmudrivanja na sredini terena.

54' Prva izmjena na utakmici. Čerčesov Samedova mijenja Erokinom.

52' Nakon ubacivanja Mandžukića, škarice Kramarića sa sredine šesnaesterca ali lako hvata taj šut Akinfejev.

50' Šut Modrića sa distance odlazi pored desne stative gola ruskog golmana. Slab šut Realove zvijezde nije urodio plodom,

46' Počelo drugo poluvrijeme. Rusi krenuli sa centra.

45+2 Riči svira kraj prvog dijela. Ekipe Zlatka Dalića i Stanislava Čerčesova na odmor odlaze neriješenim rezultatom 1:0.

45' Brazilski sudija produžio prvo poluvrijeme dva minuta.

40' GOOOL Andrej Kramarić postiže gol za 1:1. Mario Mandžukić je sjajno asistirao za Kramarića koji je matirao Akinfejeva za poravnanje. Hrvatska se vraća u igru.

What a Goal! On Half time score is... #RUS 1 #CRO 1 #Rusia2018 #WorldCup #RUSCRO #FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/wJlyp5q5Np

35' Lovren dobija žuti karton nakon faula na nad Džubom.

31' GOOOL Denis Čerišev dovodi Ruse u vođstvo. Snažan šut Čeriševa iz daljine visoko pod prečku i Šubašić nije imao šanse. Domaćin Mundijala ima veliku prednost nakon pola sata igre.

What a Goal. Russia are not here to Play, Best Host so far. #RUSCRO pic.twitter.com/Fd4juqpj5c