VAR u BiH na dugom štapu

Uvođenje video-tehnologije na stadione BH Telecom Premijer lige BiH poput sistema VAR (sudijski video-asistent) zasad je finansijski teško sprovodiva investicija.

Međutim, iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH ističu da će u cilju poboljšanja kvaliteta suđenja u budućnosti nastojati uhvatiti korak s najnaprednijim fudbalskim centrima Evrope. U realizaciji ovog projekta nastojaće dobiti podršku Svjetske i Evropske fudbalske federacije (FIFA, UEFA).

"Naravno da razmišljamo o svim novim trendovima u svjetskom fudbalu, pa i o video-tehnologiji. Ipak, treba biti realan i reći da je u ovom trenutku to izuzetno skupa investicija za Savez. Njemačka, Francuska i Italija uvođenjem savremenih tehnoloških rješenja pokušavaju poboljšati kvalitet suđenja, ali to su bogate zemlje i mogu to sebi da priušte. Njima je nogomet dobar izvor prihoda pa puno lakše su mogli ući u investiciju. Mi za tako nešto moramo čekati pomoć FIFA i UEFA, jer je riječ o oko dva miliona evra po jednom stadionu", rekao je Ibrahim Hasanbegović, predsjednik Komitet za sudije i suđenje N/FS BiH.

Iako su iz bh. kuće fudbala generalno zadovoljni napretkom dijeljenja pravde u bh. elitnom takmičenju, svjedoci smo ponekad diskutabilnih odluka. Najnoviji slučaj desio se u subotu u Mostaru, kada je Emir Spahalić dosudio dva po mišljenju mnogih sumnjiva penala za Zrinjski u utakmici 19. kola protiv GOŠK-a.

"Mi kroz stalnu edukaciju, testiranja i seminare pokušavamo dodatno poboljšati nivo suđenja, koji može biti bolji, ali generalno mislim da ne kaskamo za regionom, ali i šire. Uoči početka proljetnog dijela Prvenstva imali smo jedan od seminara za sudije pod monitoringom predstavnika UEFA, na kojem je jedna od glavnih tema bila upravo ujednačavanje kriterija u kaznenom prostoru i oko njega. Skrenuta je pažnja na te stvari", tvrdi Hasanbegović.

Da li je arbitar pogriješio ili ne - nije želio komentarisati prije sjednice, ali se slaže da na osnovu prvih snimaka ima razloga za diskusiju.

"Mi ćemo svakako analizirati suđenje na svim utakmicama. Greške jesu sastavni dio sudijskog posla, da li ih je bilo u Mostaru ili ne ne mogu reći dok ne dobijemo zvanični izvještaj posmatrača. Mogu se složiti da su odluke kod dva penala za Zrinjski djelovale čudno. Naravno, to ništa ne znači. Vrlo često nešto djeluje da je pogrešno, ali nakon analize se pokaže drugačije. Vidjećemo sve, rok za dostavljanje izvještaja je do utorka do kraja dana, a s obzirom na ovaj slučaj očekujemo to i ranije. Ukoliko se pokaže da je bilo propusta postupićemo po pravilniku i sankcionisati", objasnio je Hasanbegović.

Iz N/FS BiH obrazložili su da nema ništa sporno što je Emir Spahalić iz Mostara sudio utakmicu kluba iz svog grada.

"S obzirom na to da su GOŠK i Zrinjski iz istog kantona nema ništa sporno da sudi arbitar iz tog dijela. Smatram da profesionalizam i kvalitet arbitra treba da budu u prvom planu, pa zašto da ne sudi na primjer i neki sudija sa FIFA značkom klubu iz svog grada", zaključio je Hasanbegović.

3 arbitra na A FIFA listi trenutno ima BiH, a to su Irfan Peljto i Admir Šehović iz Sarajeva, te Dragan Petrović iz Banjaluke.

6 sudija na B FIFA listi su: Sreten Udovičić (Prijedor), Damir Lazić (Brčko), Davor Beljo (Mostar), Goran Dujak (Odžak), Senad Ibrišimbegović (Travnik) i Amer Macić (Mostar).