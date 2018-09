Valverde: Modrić je odličan, ali Mesi je najbolji na svijetu

Trener fudbalera Barselone Ernesto Valverde rekao je da je njegov igrač Lionel Mesi trebalo da osvoji nagradu za najboljeg igrača svijeta.

Nagradu za najboljeg fudbalera godine u izboru Svjetske fudbalske federacije (FIFA) osvojio je fudbaler Real Madrida Luka Mordić.

"Svi će imati svoje mišljenje i ja imam svoje. Za nas je Leo najbolji na svijetu", rekao je Valverde za španske medije.

Fudbaler Real Madrida i reprezentacije Hrvatske Luka Modrić izabran je sinoć u Londonu za najboljeg igrača svijeta.

"To je nagrada koja se zove 'Najbolji' (The Best), a igrač koji je za nas najbolji na svetu nije bio tamo... Mordić je odličan igrač koji je imao odličnu sezonu", rekao je trener Barselone.

Ceremoniji u Londonu nisu prisustvovali ni Mesi, kao ni Kristijano Ronaldo.

To je prvi put od 2007. godine i proglašenja Kake za najboljeg fudbalera svijeta, da tu nagradu nisu dobili Mesi ili Ronaldo.

