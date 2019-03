Van Gal: Junajted može osvojiti Ligu šampiona jer igra odbrambenu igru

Iskusni holandski fudbalski stručnjak Luis van Gal nedavno je objavio kraj svoje trenerske karijere.

U opsežnom intervjuu za BBC, ovaj 67-godišnji trener je kazao da je zbog toga ponajviše najvjerovatnije sretna njegova supruga.

"Gotovo je s poslom. Moja supruga je sretna zbog toga. Ne mogu više. Kao što igrači imaju pravo da budu sa mnom, tako ima i ona", rekao je Holanđanin.

Objasnio je zašto je i dalje ljut na čelnike Mančester junajteda koji su mu nakon dvije godine dali otkaz.

"Mogao sam zamisliti da će Vudvard izabrati Murinja. On je vrhunski menadžer. Osvojio je puno titula, više nego ja. Ali ono zbog čega sam i dalje ljut jeste to što su mi radili iza leđa. Woodward je kontaktirao mog nasljednika Žozea Murinja bez mog znanja. Šest mjeseci je šutio i znao da će me smijeniti", kazao je Van Gal.

Istakao je da je Norvežanin Ole Gunar Solskjer uspio popraviti atmosferu u ekipi, nakon odlaska Murinja.

"Čini se da je popravio atmosferu u svlačionici. Takođe je istina da je promijenio poziciju Polu Pogbi i postavio ga na mjesto gdje je mnogo važniji. Reći ću vam jednu stvar: kako United sada igra, to nije Fergusonov način. To je defanzivni nogomet zasnovan na kontrama. Ako vam se sviđa, onda vam se sviđa. Ako mislite da je uzbudljiviji od mog dosadnog napadačkog nogometa, OK. Ali ja ne mislim tako", rekao je Van Gal.

Na kraju je podsjetio kako je Solskjer do sada izgubio samo dvije utakmice, dodajući kako bi ova ekipa na kraju možda mogla osvojiti Ligu šampiona.

"Važno je da se Junajted kvalifikuje za Ligu šampiona, tako je bilo i kada sam ja tamo bio trener. Ali, oni mogu i osvojiti Ligu šampiona jer igraju u odbrambenom sistemu zbog čega ih je jako teško pobijediti. Sviđalo se to vama ili ne - to je tako, najviše zahvaljujući Murinjovom radu u Junajtedu", rekao je Van Gal.