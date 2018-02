Van der Mejde za "Nezavisne": Mnogi nisu mogli ni kopačke da mi očiste

Kada je istrčao na teren tadašnje "Amsterdam arene" krajem 1997. sa samo 18 godina, svi su u njemu vidjeli jednog od najboljih krilnih fudbalera svijeta. Vrlo zahtjevan dres Ajaksa nosio je sa takvom lakoćom da su se svi pitali koliki su njegovi dometi, ali ono što je donijela budućnost bilo je sumorno.

Endi van der Mejde se po odlasku iz Holandije odao alkoholu i drogi, a u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" je kazao da ga je najviše boljelo to što je sa klupe gledao kako igraju oni koji "ne mogu ni kopačke da mu obrišu".

Škola Ajaksa važi za jednu od najboljih u svijetu, a u generaciji sa omalenim vezistom bila su imena poput Zlatana Ibrahimovića, Kristijana Kivua, Rafaela van der Varta, Džonija Heitinge kao i nekolicina već dokazanih igrača.

Van der Mejde je bio zvijezda u dolasku i mnogi su ga poredili sa Luisom Figom, koji je žario i palio u dresu Barselone, a zatim i Real Madrida. Holanđanin je sa Ajaksom osvojio šest trofeja i period od 1997. do 2003. izdvaja kao najbolji dio karijere.

"Igrao sam se fudbala i imali smo odličan tim na kojem nije bilo pritiska. Bilo je zabavno i u ekipi je vladao odličan timski duh. To je bio jedini period karijere kada sam uživao u fudbalu", rekao je Van der Mejde.

Koliko je zabavno bilo nositi dres Ajaksa u to vrijeme, najbolje govori odlomak njegove autobiografije u kojem ističe da se sa saigračima automobilima trkao ulicama Amsterdama. Tada je bilo bitno pokazati ko ima bržeg ljubimca.

"Uglavnom poslije treniga trkali smo se Zlatan, Mido, (Andre) Bergdolmo, (Nikos) Mahlas i ja. Bilo je zabavno. To bi sada bilo nemoguće, svugdje su kamere i policija. Tu su i društvene mreže na kojima se objavi sve. Kada smo to radili, tada nije bilo društvenih mreža i niko nije znao da se trkamo. Cijeli svijet bi sada vidio da radiš glupe stvari (smijeh)", izjavio je Van der Mejde.

Sjajne partije je ne svojom voljom naplatio milionskim transferom u Inter. Iako se činilo da sve ide po planu, uslijedio je sunovrat i on je postao samo još jedan fudbalski biser koji nikada nije zablistao.

"Ajaks me jednostavno prodao. Nisam ni znao da me Inter želi. Tek sam bio kupio novu kuću u Amsterdamu, dobio sam dijete i nakon jednog treninga trener Ronald Kuman mi je rekao da odem kod sportskog direktora koji me samo obavijestio da sam prodan Interu. Bilo je čudno. Nisam želio da idem", kazao je on i naglasio da su u Interu počeli problemi jer nije bio želja trenera, nego sportskog direktora.

U autobiografiji je kao jedan od uzorka pada opisao i tadašnju suprugu Dijanu. Napisao je da je od kuće napravila zoološki vrt pun pasa, konja, kornjača, zebri, papagaja... Upravo zbog nje je odbio Monako i uslijedila je ne baš uspješna epizoda u Evertonu. Tamo su počeli i pravo opijanje, drogiranje, izlasci po noćnim klubovima, striptiz barovima, razvod...

"Tamo sam prešao kako bih igrao na Svjetskom prvenstvu jer nisam mnogo igrao u Interu. Ideja je bila da igram jednu sezonu i onda pređem u drugi klub nakon što se pokažem na Mundijalu. Nažalost, povrijedio sam se i morao sam na pauzu od šest mjeseci. Nisam mogao ništa, bilo mi je dosadno. Zato sam izlazio i mnogo sam pio. Imao sam problema sa trenerom i u privatnom životu. Razveo sam se od žene. Radio sam glupe stvari", rekao je on i dodao šta ga je najviše boljelo:

"Sjedio sam na klupi, a igrali su igrači koji nisu mogli da mi očiste kopačke. Nisam mogao da podnesem pritisak. Uz to, moje dijete je bilo bolesno i prve tri godine života je bilo u bolnici. Nisam više uživao u fudbalu."

Nakon četiri godine u kojima se nije mnogo istakao, iako je po imenu i prezimenu bio jedan od najboljih igrača, dobio je otkaz. Godinu dana mu je trebalo da pronađe klub i 2010. je utočište pronašao u PSV-u, ali bio je kasno.

"Nije mi bilo stalo do para, ali bio sam debeo. Tri dana sam trenirao sa Ajaksom i onda sam potpisao za PSV. Imao sam oko 10 kilograma viška. Morao sam da trčim u šumi tri sedmice i dan i noć (smijeh). Opet sam se povrijedio i to je bio kraj", jasan je Van der Mejde, koji je istakao da bi samo jednu stvar promijenio i misli da bi ona bila dovoljna da preskoči sve probleme:

"Ostao bih duže u Ajaksu. Tokom karijere mi se izdešavalo mnogo čudnih stvari i problema. Problemi su se samo redali, a ja ih nisam tražio. To je život. Zato sam opušten i ne obazirem se puno na ono što ljudi pričaju o meni. Živim svoj život."

Upravo zbog toga svega sada želi da radi sa mladima i da bude pomoćni trener. Jasno mu je da bi savjetima mogao mnogo da pomogne mladim fudbalerima da zaobiđu sve probleme koji su njega snašli.

Od Ajaksa do niželigaša WKE Emen kratak je opis njegove karijere. Svlačionicu je dijelio sa mnogim fudbalskim zvijezdama i možda i najveće prijateljstvo gaji sa Ibrahimovićem. Ipak, njega ne izdvaja kao najboljeg saigrača.

"Najbolji saigrač nije Zlatan (smijeh). Jari Litmanen je bio odličan. Nije bio brz, ali je bio toliko pametan. Uvijek je bio na pravom mjestu. Tu su naravno Havijer Zaneti i Adrijano u Interu, dok u Evertonu nije bilo igrača na koje bih se ugledao", izjavio je Holanđanin, koji je u Interu dijelio svlačionicu sa Dejanom Stankovićem i Sinišom Mihajlovićem.

"Oni su odlični momci. Stanković je bio odličan igrač i postigao je mnogo važnih golova za Inter. Mihajlović je prije i poslije treninga šutirao slobodne udarce. Svaki dan ih je vježbao da to nije bilo normalno (smijeh). Gledao sam ga sa strane i divio mu se. On je pozitivno lud. Još uči i vjerujem da će biti odličan trener."

Nije se ponašao kao bog

Endi van der Mejde je radio sa mnogim stručnjacima, ali u Ronaldu Kumanu vidi najboljeg. Sarađivali su u Ajaksu nekoliko sezona, što je bilo dovoljno da sadašnji selektor reprezentacije Holandije na vezistu ostavi pozitivan utisak.

"Kuman je moj najbolji trener bez konkurencije. I sam je igrao za velike timove i znao je da podigne samopouzdanje igračima. Jednostavno je bio normalan. Nije se ponašao kao bog. Znao je da se šali, što je bilo vrlo bitno", rekao je Van der Mejde.

Holandija bez SP

Reprezentacija Holandije nije izborila plasman na Svjetsko prvenstvu u Rusiji, a Endi van der Mejde, koji je odigrao 17 mečeva u dresu "lala", ističe da je vrijeme za smjenu generacija.

"Holandija je igrala sranje od fudbala u ovim kvalifikacijama. Vrijeme je da dođe do smjene generacija. Ima dosta mladih igrača u Ajaksu, PSV-u... Vjerujem da će Kuman za par godina napraviti sjajnu ekipu. Ovo nije normalno. Nismo bili na EP, sada nismo na SP. Ti si Holandija, moraš da igraš na svakom turniru. Mnogo igrača ulazi u godine i mislim da trebamo novi tim", izjavio je on.

Svjetsko prvenstvo

Endi van der Mejde u Njemačkoj vidi najvećeg favorita na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

"Portugal neće uraditi ništa posebno iako su evropski prvaci. Njemačka ima odlične igrače koji nikada ne odustaju. To nama nedostaje u Holandiji. Favorit je i Belgija, ali nikada ne treba zaboraviti na Španiju i Brazil. Mislim da će Njemačka biti u finalu", kazao je Holanđanin.