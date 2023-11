Varane odlazi iz Junajteda?

Rafael Varan mogao bi već u januaru da napusti redove Mančester junajted.

Reprezentativac Francuske trenutno je u drugom planu kod trenera Ten Haga. Prednost na poziciji štopera imaju Megvajer i Lindelof.

To je dovelo do nezadovoljstva odbrambenog igrača koji žele u zimskom prelaznom roku da ode sa Old Traforda.

Pored njega Mančester će gotovo sigurno napustiti i Džejdon Sančo, koji u ovom trenutku ne trenira sa prvim timom.

Junajted je ušao u solidan ritam u domaćem šampionatu, gdje je u posljednjih pet mečeva ostvario četiri pobjede.

