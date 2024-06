Varga pušten iz bolnice

Mađarski fudbalski reprezentativac Barnabaš Varga pušten je iz bolnice i već se vratio u domovinu, dva dana nakon operacije zbog višestrukih preloma kostiju lica koje je zadobio na utakmici Evropskog prvenstva u Njemačkoj, prenosi AP.

Fudbalska reprezentacija Mađarske završila je grupnu fazu na EP na trećem mjestu na tabeli sa tri boda. AP podsjeća da su mađarski fudbaleri i dalje u Nemačkoj, pošto čekaju završetak grupne faze takmičenja kako bi saznali da li su prošli u osminu finala EP kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

Varga je član Ferencvaroša, a klub iz Budimpešte se danas oglasio na društvenim mrežama.

Ferencvaroš je objavio Varginu fotografiju, uz natpis: "Barnabaš se vratio kući".

Varga se povrijedio prije tri dana tokom meča protiv Škotske (1:0) u trećem kolu grupe A na EP. Napadač Mađarske se u 69. minutu sudario sa golmanom protivničke ekipe Angusom Ganom.

Varga je pri padu temenom udario o zemlju poslije čega je pao u nesvijest. Na terenu mu je ukazana pomoć, a onda je mađarski fudbaler prebačen u bolnicu u Štutgartu gdje je kasnije operisan.

Barnabas Varga has been released from hospital and is now recovering back home in Hungary. pic.twitter.com/m5QIw06h1M