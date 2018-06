"Vatreni" potopili bahate "gaučose": Hrvatska u osmini finala

Fudbaleri Hrvatske plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što su u drugom kolu grupne faze nadigrali Argentinu sa 3:0.

Golove za "vatrene" postigli su Rebić u 53., Modrić u 80. i Rakitić u 91. minutu

Hrvati su sjajno odigrali utakmicu i gotovo da "gaučosima" nisu dali šansu da ugroze njihov pogodak. Argentinci su osim svoje nemoći protiv disciplinovane i čvrste Hrvatske pokazivali samo bahatost i nefer igru.

Prvo poluvrijeme obilježila je čvrsta igra sa po dvije "osrednje" šanse na obje strane, sa čak 18 prekršaja.

Kako je vrijeme odmicalo u drugom dijelu tako se igra rasplamsavala, a Hrvatska je došla do prednosti u 53. minutu. Golman Argentine Kabaljero umjesto da izbije loptu samo ju je podigao na Volej Rebiću koji tu šansu nije propustio.

Prednost je duplirao Modrić u 80. minutu. Primio je je loptu na nekih 25 metara i pored četvorice protivničkih igrača raspalio pravi projektil u donji desni ugao. Kabaljero se pružio koliko je mogao, ali nije uspio ništa da napravi.

Tačku na i stavlja Ivan Rakitić u prvom minutu sudijske nadoknade. Hrvati su se poigravali sa Argentincima. Kramarić je proslijedio loptu do Rakitića, od kojeg je i krenuo kontranapad, a ovaj je smješta u mrežu "gaučosa" i veliki šok.

Argentina je imala nekoliko šansi tokom meča, ali nisu uspjeli ni da umanje poraz, a kamoli da naprave nešto više protiv čvrste i disciplinovane Hrvatske.

Umjesto fudbala, pokazali su bahatost i nefer igru u nekoliko situacija.

Najprije u 76' minutu, kada je Rakitić nakon duela sa Otamendijem ostao da leži na travi "gaučosi" nisu željeli dugo da prekinu igru, pa je to morao da uradi sudija.

Potom je u 85. minutu Otamendi ponovo pokazao nesportsku stranu. Rakitić je pao na travu, a Argentinac se zaletio i napucao ga loptom.

Osim toga, Argentinci su burno reagovali na svaku odluku sudija koja im nije odgovoarala.

