"Vatreni" preokretom do finala SP i istorije

Fudbaleri Hrvatske drugi su finalisti Svjetskog prvenstva koje se igra u Rusiji, nakon što su poslije produžeteka i preokreta savladali Englesku sa 2:1.

Englezi su prvi došli do gola i to već u petom minutu. Tripije je sjajno izveo slobodan udarac i savladao Subašića.

Izjednačenje Hrvatskoj donio je sjajni Perišić. Vrsaljko je ubacio loptu sa desne strane, a Perišić odlično ulijeće i matira Pikforda. Možda je bila i opasna igra Perišića jer je digao nogu visoko iznad glave defanzivca Engleske.

Do kraja regularnog dijela je bilo nekoliko sjajnih prilika na obje strane, ali ne i promjene rezultata pa smo otišli na produžetke.

Tamo je Mandžukić donio pobjedu Hrvatskoj u 109. minutu. Naravno, veliki posao je i ovdje odradio Perišić. Asistirao je glavom iz nezgodne pozicije. Poslao je loptu na nekih pet metara od gola, a Mandžukić je to iskusno riješio i donio Hrvatskoj finale prvi put u istoriji zemlje.

Tied up! RT @JogaBonito_USA: #CROATIA ARE LEVEL!!!! Ivan Perišić scores the equalizer!!!



Patient possession and switch of play, cross by Vrsaljko, and acrobatic flying finish by Perišić! Game on in the semifinal! 1-1.#CROENG #Vatreni pic.twitter.com/oa6p02k4gP