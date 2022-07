Vazura: Platićemo dug Zvezdi, to je nefer presuda

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura izjavio je za Tanjug da će klub iz Humske platiti Crvenoj zvezdi 6,8 miliona dinara za razbijene stolice na stadionu "Rajko Mitić na dva "vječita derbija".

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) zabranila je ranije danas Partizanu registraciju novih igrača svih uzrasta u trajanju od tri mjeseca zato što klub iz Humske nije platio Crvenoj zvezdi oko 6,8 miliona dinara zbog neplaćanja naknade štete "crveno-bzgelima", koju su napravili navijači "crno-bzgelih".

"Crvena zvezda nas je prijavila za te dve utakmice i bez ikakvih dokaza je Disciplinska komisija FSS odlučila da moramo da platimo 6,8 miliona dinara za uništene stolice. To je jedna budalaština i nefer presuda", rekao je Vazura za Tanjug.

On je podsjetio da će prvi naredni "vječiti derbi" biti odigran na stadionu Partizana.

"Mi do sada nismo imali slučajeve da jedni drugima naplaćujemo. Međutim, od sada će početi da se broji svaka šteta. Nema nikakvih problema, Partizan će isto brojati štetu kad budemo igrali derbi. Disciplinska komisija FSS je donela takvu kaznu na osnovu onoga što je Crvena zvezda prijavila. Mi smo se žalili redovnom sudu i sigurno smo da ćemo oboriti tu presudu. Ne postoji nijedan egzaktni dokaz koliko je stolica uništeno. Oni su dali jedan okviran broj, FSS je to prihvatio. Po nama to nema nikakve logike. Platićemo kaznu, ali će redovni sud presuditi u našu korist i vratiće nam deo sredstava. To je ogromna cifra. Videli smo slike, toliko nije bilo uništeno stolica, ali je Disciplinska komisija FSS to prihvatila i odredila je kaznu Partizanu", rekao je generalni direktor Partizana.

On je ponovio da će Partizan sutra da uplati cijeli iznos na račun Crvene zvezde.

"Platićemo Zvezdi i nećemo imati nikakav problem sa registracijom igrača. U ovom trenutku to nam nije potrebno, jer smo sve igrače koje smo do sada doveli registrovali. Za Partizan nije završen prelaznik rok", istakao je Vazura.