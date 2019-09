Večeras derbi Sarajeva i Borca na "Koševu"

Fudbaleri Sarajeva i Borca, prvi put od decembra 2017, večeras će ponovo odmjeriti snage, a derbi 10. kola BH Telecom Premijer lige BiH na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo" oba tima dočekuju pod određenim imperativom.

Gosti iz Banjaluke ove sezone igraju toplo-hladno, pa bi im, kako kaže trener Branislav Krunić, iznenađenje na najvećem bh. stadionu večeras i te kako dalo vjetar u jedra. Na drugoj strani ni forma aktuelnih šampiona, koje prate hronični problemi s povredama, takođe varira. Poraz u subotu od Tuzla sitija i izlazak iz krize najlakše će prebroditi eventualnim dobrim rezultatom u meču sa Banjalučanima.

"Sigurno je da se poslije poraza u Tuzli nalazimo pod imperativom pobjede. Da bismo do te pobjede došli, ne smijemo izgledati ni približno onome kako smo izgledali u Tuzli. Morate uložiti puno želje i truda kako biste dobili bilo koga, pa tako i Borac, koji u ovom jesenjem dijelu sezone igra po principu toplo-hladno. Imaju tri-četiri igrača koji iza sebe imaju zavidnu karijeru i kvalitet, tako da ćemo sigurno morati uložiti puno truda i želje kako bismo došli do tri boda. Što se tiče igračkog kadra, problema i dalje imamo, ali to je nešto sa čim se susrećemo i moramo tražiti najbolje moguće rješenje", rekao je šef stručnog štaba Sarajeva Husref Musemić.

Samo četiri igrača Dušan Hodžić, Amar Rahmanović, Anel Hebibović i Krste Velkoski ostala su u kadru Sarajeva i danas u odnosu na meč iz 2017, kada su slavili nad Borcem 3:0. Iz Borca aktuelnim osvajačima duple krune prepuštaju ulogu favorit, ali u redovima "crveno-plavih" nadaju se da mogu do iznenađenja.

"Navikavamo se lagano na ritam srijeda-subota. Možemo očekivati da ćemo igrati s većinom igrača koji su odigrali prošlu utakmicu. Imamo određenih kadrovskih problema, kako zbog kartona tako zbog prehlade i povreda. Sarajevo ima izuzetno kvalitetan tim. Na domaćem terenu igraju neprikosnoveno. Međutim, nije da nisu ranjivi, ali teško u ovom trenutku možemo da im prijetimo, međutim imamo pravo da pokušamo odigrati što bolju utakmicu i da se nadamo da možemo da iznenadimo", rekao je trener Borca Branislav Krunić.

Nakon domaće pobjede nad Sarajevom fudbaleri Tuzla sitija danas će vrh tabele braniti u gostima kod Veleža. Biće ovo prvi međusobni duel ova dva tima u bh. eliti.

"Uživamo u pogledu na tabelu gdje smo prvi. Ako želimo ostati tu i dalje, moramo biti ratnički raspoloženi, pokazati želju za igrom i dokazivanjem", kazao je Milenko Bošnjaković, trener Tuzla sitija.

Parovi: Radnik - Čelik 16 časova, Sloboda - Zrinjski 16, Široki Brijeg - Mladost 19, Sarajevo - Borac 18, Velež - Tuzla siti 16, Željezničar - Zvijezda 09 20.