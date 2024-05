Večeras finale Lige Evrope: Bajer ili Atalanta

DABLIN - Fudbaleri Bajer Leverkuzena i Atalante igraće večeras od 21 sat u Dablinu u finalu Lige Evropa.

Fudbaleri Bajera imaju priliku da ove sezone osvoje tri trofeja. Ekipa iz Leverkuzena je već osvojila titulu u Bundesligi i to prvi put u istoriji kluba.

"Farmaceuti" su trijumfalno završili sezonu u Bundesligi bez poraza i sa 90 osvojenih bodova. Fudbaleri Bajera su neporaženi ove sezone na 51 utakmici u svim takmičenjima, a u subotu će u finalu Kupa Njemačke igrati protiv Kajzerslauterna.

Tim iz Leverkuzena je do sada osvojio jedan evropski trofej i to Kup UEFA 1988. godine. Bajer je tada u prvom meču finala Kupa UEFA u gostima poražen od Espanjola (0:3), ali je u revanš duelu na svom terenu slavio sa 3:0. Njemački klub je potom do trofeja stigao poslije boljeg izvođenja penala.

Bajer Leverkuzen je 2002. imao priliku da osvoji Ligu šampiona, ali je u finalu poražen od Reala 2:1.

Fudbaleri Atalante će po prvi put u istoriji kluba igrati u finalu jednog evropskog takmičenja. Atalanta ima samo jedan klupski trofej, pošto je klub iz Bergama 1963. godine osvojio Kup Italije.

Atalanta se trenutno nalazi na petom mjestu na tabeli Serije A, a ovaj tim je već obezbijedio plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Evropska fudbalska unija (UEFA) je za glavnog sudiju odredila Ištvana Kovača iz Rumunije, a njegovi pomoćnici biće Vasile Marinesku i Ovidiu Artene. Za četvrtog sudiju određen je Slovak Ivan Kružliak. U VAR sobi biće Holanđani Pol van Bekel i Rob Dieperink, kao i Katalin Popa iz Rumunije.

