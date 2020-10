Večeras osam utakmica polufinala: "Zmajevi" i "orlovi" čekiraju Euro

Posljednju šansu da se plasiraju na odgođeno Evropsko prvenstvo iduće godine fudbaleri Bosne i Hercegovine i Srbije tražiće večeras u utakmicama polufinala baraža protiv Sjeverne Irske, odnosno Norveške.

Izabranici selektora Dušana Bajevića sinoć su na stadionu "Grbavica" odradili posljednji trening za najvažniji meč ove godine. Iako je period od objavljivanja spiska, zatim i okupljanje i same pripreme pratio veliki broj odustajanja zbog povreda i virusa korona, iz baze "zmajeva" na Ilidži stižu optimistične poruke.

Motiv više za bh. fudbalere svakako će biti i činjenica da će nakon više od pola godine prvi put zaigrati pred navijačima. Iako ih zbog pandemije virusa korona na "Grbavici" neće biti više od 2.000, Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine odlučio je ulaznice podijeliti onim najodanijim i najvatrenijim navijačima, pripadnicima organizovanih grupa, pa nema sumnje da će iako u skromnom broju sa tribina ipak pružiti značajnu podršku fudbalerima na terenu.

"Navijači su uvijek bitan faktor na svakoj utakmici i za svaku ekipu. Nama je veoma bitno da ćemo ih imati na tribinama u ovoj važnoj utakmici. Bez obzira na ograničen broj navijača, siguran sam da će nam pružiti podršku, a da ćemo im mi to vratiti zalaganjem na terenu. Moramo pristupiti meču s maksimalnom ozbiljnošću. Ne smijemo Ircima pružiti šansu da dođu do svog cilja. Mi znamo kakva je to ekipa. Izuzetno su brzi, jaki i borbeni. Mi moramo kontrolisati loptu i tok utakmice", pručio je Dušan Bajević, selektor reprezentacije BiH.

Rade Krunić je zbog povrede propustio septembarsko okupljanje. Na ovo je stigao dobro raspoložen i spreman.

"Imamo dobru, sjajnu ekipu koja će se znati pokazati u najboljem izdanju u utakmici sa Sjevernom Irskom. Ovo je za nas najbitnija utakmica. Igramo i Ligu nacija, ali u ovom trenutku najvažnije je da odemo na Evropsko prvenstvo. Irci imaju specifičan stil igre na koji mi možemo odgovoriti na pravi način. Imali smo priliku da ih upoznamo kroz Ligu nacija ranije, kada smo ih pobijedili, a mislim da će upravo to biti neka prednost za nas da uđemo psihički bolje pripremljeni u ovu utakmicu. Posebno me raduje povratak publike. Koliko god da bude navijača, oni će nam pružiti pravu podršku", istakao je Krunić.

U slučaju pobjede večeras "zmajeve" narednog mjeseca čeka finalna utakmica, takođe na domaćem terenu protiv boljeg iz ogleda Slovačka - Irska. "Orlovi" će večerašnje polufinale plej-ofa igrati na gostovanju u Norveškoj. Najbolja reprezentacija Srbije u Oslo je doputovala u utorak poslije samo jednog dana provedenog u Sporstkom centru FSS u Staroj Pazovi. Selektor Ljubiša Tumbaković neće moći računati na Nikolu Maksimovića, kome Napoli nije dao dozvolu da se priključi timu.

"Turbulentno je vreme. Svake nedelje, posle svake utakmice razmišljamo da li će povreda ili korona da nas omete. Imamo velikih problema sa odzivom igrača, pozvali smo dodatne i treba da razmišljamo pozitivno. Treba da pokažemo našu vrednost i snagu. Ne plašimo se nikoga", poručio je Ljubiša Tumbaković.

Osam mečeva na programu

Osam utakmica biće odigrano večeras. Od reprezentacija iz regiona večeras će svoj put na završnu smotru najboljih ekipa Starog kontinenta tražiti u međusobnom duelu u Skoplju selekcije Sjeverne Makedonije i Kosova. Parovi, od 18 čaosva: Gruzija - Bjelorusija; od 20.45: BiH - Sjeverna Irska, Bugarska - Mađarska, Island - Rumunija, Norveška - Srbija, Sjeverna Makedonija - Kosovo, Slovačka - Irska, Škotska - Izrael.

Duljević negativan

Haris Duljević juče ujutru je na ponovljenom testiranju dobio negativne nalaze na kovid-19, objavio je sajt reprezentacija.ba. Bh. reprezentativac je prošle sedmice u dva navrata bio pozitivan na virus korona, ali posljednji nalazi govore da se riješio opakog virusa. Zbog virusa korona fudbaler francuskog Nima nije došao na okupljanje reprezentacije BiH, iako ga je selektor Dušan Bajević uvrstio na spisak.

VAR kombi

Na utakmici polufinala baraža za Euro između reprezentacija BiH i Sjeverne Irske sudijama će asistirati VAR (sudijski video-asistent), a potrebni uređaji su postavljeni na stadion "Grbavica". Savremena oprema privremeno je instalirana uz teren ispred istočne tribine, dok je "kontrolna soba" u kombi vozilu iza zapadne tribine stadiona.