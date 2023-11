Velika pobjeda Borca: "Željo" pao u 94. minuti

Fudbaleri Borca revanširali su se ekipi Željezničara za jedini poraz u dosadašnjem dijelu sezone Premijer lige.

Crveno-plavi su danas na Gradskom stadionu u okviru 14. kola savladali sarajevski tim sa 3:2 nakon velike drame. Junak Banjalučana u 94. minuti je bio Ranko Jokić. Ovim trijumfom Banjalučani su se učvrstili na prvom mjestu na tabeli, imaju plus 6 u odnosu na Sarajevo i krupnim koracima idu ka jesenjoj tituli.

U prvom dijelu smo gledali sjajan fudbal. Domaći su mogli povesti u 3. minuti. Kvržić je pronašao Vasilja koji sa par metara šutira glavom, ali lopta ide pored gola. Početni pritisak crveno-plavih urodio je već u 6. minuti. Sada je Blagaić centrirao u kazneni prostor gostiju, a na pravom mjestu je bio Zoran Kvržić koji pogađa mrežu nemoćnog Muftića. U 10.minuti pokušaj Nišića je završio preko gola.

U 20.minuti moglo je biti 2:0, no u jedan igrač gostiju je u posljednji trenutak blokirao pokušaj igrača domaćih. U 24. minuti novo slavlje na Gradskom stadionu. Bila je to sjajna akcija pulena Vinka Marinovića. Kvržić je uposlio Čavića koji pronalazi Jovu Lukića koji pogađa za velikih 2:0. Iz prvog pravog napada Željezničar je pogodio. Igrala se 30.minuta, Galić je ubacio sa strane, a Sulejman Krpić sjajno reaguje i glavom matira Mijatovića. U sljedećem napadu velika šansa za domaće, Čavić izlazi sam ispred Muftića, ali golman plavih je uspješniji.

U 35.minuti domaći u tražili penal nakon duela Kosorića i Blagaića, ali sudija Njegomirović je samo odmahnuo rukom. U 44. minuti prilika za Želju. Drljo je sjajno šutirao iskosa sa 20-tak metara, ali Mijatović uz pomoć stative spašava Banajlučane.

U nastavku prvi prijeti Borac, Blagaić pronalazi Jokića koji glavom šutira tik iznad prečke. U 51.minuti nevjerovatan promašaj Lukića. Dubačkić je pogriješio, ostavio je loptu na penalu napadaču Borca, koji loše šutira preko gola. U nastavku je Borac uglavnom kontrolisao dešavanja na terenu. U 64.minuti umalo autogol, Jokić je vratio jednu loptu Mijatoviću, koji se okliznuo, no na sreću domaćih tu je bio Kvržić.

U 68.minuti je bilo 2:2. Mijatović je pokušao ispucati jednu loptu, no pogodio je Krpića, a lopta se odbila i završila u mreži. Nevjerovatno. Do kraja napadi Borca. U 74.minuti Kvržić pronalazi Jurilja koji u padu glavom šutira preko gola. Dvije minute kasnije nova prilika za domaće, ali neko od gostiju izbija u korner. Gosti prijete u 88. minuti preko Al-Džabera, ali bio je to lak plijen za Mijatovića. U 94. minuti gol za Borac. Muftić je ispustio jednu loptu, gosti su tražili prekršaj, a loptu u mrežu šalje Ranko Jokić.

Do kraja odlaska na zimsku pauzu preostalo je još da se odigra četiri kola. U sva četiri navrata Borac će gostovati, prvo Igmanu, zatim Slogi, Zvijezdi 09 i Posušju.

Poredak: Borac 33, Sarajevo 27, Zrinjski 26 (dvije utakmice manje), Velež 22 (-1), Sloga 21...

