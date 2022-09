Velika pobjeda "orlova" u Oslu, Vlahović i Mitrović odveli Srbiju u A Ligu nacija

Fudbaleri Srbije savladali su u Oslu Norvešku 2:0 i osvojili prvo mjesto u Četvrtoj grupi B Lige nacija.

Vlahović i Mitrović donijeli "orlovima" plasman u A ligu, ali i dodatni put ka Evropskom prvenstvu.

U 42. minutu poslije vrhunske akcije Kostića i Vlahovića Srbija je povela 1:0, a bio je to mat u dva poteza u izvedbi tandema Juventusa.

U 54. minutu rezultat Srbija stiže do 2:0. Krenulo je sve od Vlahovića, lopta je došla do Tadića, koji je "izbacio u prostor" Ivana Ilića, koji je vrhunski dodao do Mitrovića, a golgeter Fulama koji je zakucao loptu iza leđa Nilanda za 2:0.

Igrači Srbije igrali su odlično i u nastavku priveli meč sigurno kraju.

Mogli su "orlovi" i da povise prednost poslije još nekoliko sjajnih akcija, ali prijetili su i Norvežani.

Na kraju, Halandov pokušaj spriječio je Milinković Savić i sačuvao mrežu Srbije netaknutom.

Srbija je ovu grupu 4 B Lige nacija završila na prvom mjestu sa 13 bodova, tri više od Norveške.

Treća je Slovenija sa šest, dok je Švedska posljednja sa četiri boda.

