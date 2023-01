Velikan zainteresovan za Jovića

Kako javlja španski "AS", turski velikan Galatasaraj zainteresovan je da u svoje redove dovede Luku Jovića do kraja zimskog prelaznog roka, koji u turskoj traje do osmog februara.

Nije se snašao Jović u Fiorentini.

Dobro je počeo srpski napadač na "Artemio Frankiju" postigao gol već na debiju protiv Kremonezea, ali je ubrzo "potonuo" u ljubičastom dresu.

Galatasaray, Juventus'un Arjantinli yıldızı Angel Di Maria ve Fiorentina'nın Sırp golcüsü Luka Jovic'in transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. (Sabah) pic.twitter.com/KSMi9c7IpH — BroSpor (@BroSporcom) January 31, 2023

Jović je ove sezone odigrao ukupno 27 utakmica za Fiorentinu i postigao sedam golova, od toga četiri u Ligi konferencija i još tri u Seriji A.

U posljednje vrijeme minutaža srpskog napadača je smanjena, trener Fiorentine, Vićenco Italijano uglavnom ga koristi kao rezervu, a to se nikako ne dopada Joviću kome se sada ukazala prilika da napusti Firencu.

Jović ima ugovor sa Fiorentinom do ljeta 2024. godine i o njegovom transferu pitaće se "Viola".