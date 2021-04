Veliki peh za Dinamo pred meč sezone

Trener zagrebačkog Dinama Damir Krnar ima dosta problema sa sastavljanjem ekipe pred meč sa Viljarealom u četvrtfinalu Lige Evrope.

On će biti bez dvojice glavnih napadača - Bruna Petkovića i Marija Gavranovića.

Petković je povrijedio rame, a Gavranović mišić.

"Petković je odradio dva treninga. Nije on još stopostotan i s ljekarom ćemo odlučiti hoće li igrati s nekom blokadom ili neće. Ako bude igrao, to će biti petnaest ili dvadeset minuta, no o tome ćemo odlučiti u četvrtak", rekao je Krznar.

Postoje različite varijante kako bi moglo da se nadomesti odsustvo Petkovića i Gavranovića.

Prva je da junak iz prošle runde Mario Oršić pređe u špic napada, a druga je da šansu dobije od starta Ijaji Atiemven.

Utakmica se igra od 21.00.