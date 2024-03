Veliki požar bukti pored Sautemptonovog "Sent Merija" (VIDEO)

SAUTEMPTON - Vatrogasci su užurbano gasili požar u blizini fudbalskog kluba Sautemptona. ​Stubovi dima mogli su se vidjeti kilometrima daleko nakon što je pakao izbio u napuštenom skladištu vrlo blizu stadiona "Sent Meri.

Službe za hitne slučajeve postavile su kordon jer su očevici opisali kako su čuli "pucketanje" koji je dolazio s mjesta - a dim se vidio čak do ostrva Vajt.

Preston Nort End večeras bi trebao igrati protiv Sautemptona u ključnoj utakmici za promociju na stadionu u 19.45 sati.

Fire crews are tackling a blaze affecting industrial units near Southampton's St Mary's stadium, just hours before they are due to play Preston tonight. Sky Sports News understands the EFL is closely monitoring the situation and is in conversation with both clubs. pic.twitter.com/hBGL5IhTDO