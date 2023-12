Veliki udarac za Barselonu

Povreda leđa golmana Barselone, Marka-Andrea ter Štegena izgleda je ozbiljnija nego što se mislilo i on se gotovo izvjesno neće vraćati na teren do kraja godine.

Kao navode mediji u Španiji, njemački čuvar mreže i dalje osjeća veliki bol zbog kojeg nije u stanju da se vrati na teren, a danas bi na konzilijumu trebalo da bude odlučeno na koji način će biti liječen.

Prva opcija je da potpuno miruje narednih nekoliko nedjelja tokom kojih bi se pratilo njegovo stanje, ali to sa sobom nosi rizik da ne do dođe do poboljšanja usled čega bi on i klub izgubili dragocjeno vrijeme u jeku sezone.

Druga opcija je rutinska operacija koju predlažu doktori, ali se Nijemac još nećka da li da prihvati njihov savjet i čeka da obavi još jedne konsultacije.

Koja god varijanta liječenja da bude izabrana ter Štegen će propustiti mečeve protiv Đirone, Valensije i Almerije u LA Ligi, ako i posljendji duel grupne faze Lige šampiona protiv Antverpena.

