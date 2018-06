Veliko iznenađenje na Mundijalu: Meksiko srušio svjetskog šampiona

Fudbaleri Meksika srušili su aktuelnog svjetskog šampiona Njemačku u prvoj utakmici grupe F Mundijala u Rusiji – 1:0 (1:0).

Meksikanci su odigrali fantastičan meč u Moskvi, ostvarili prvi trijumf protiv Nijemaca i pobrinuli se za najveće iznenađenje u dosadašnjem toku takmičenja.

‘El Tri’ je produbio krizu ‘Pancera’ i dodatno zakomplikovao kasniju borbu za osminu finala u kojem će se ova grupa, u kojoj su još Švedska i Južna Koreja, ukrštati sa onom u kojoj se nalazi Srbija.

Duel na stadionu ‘Lužnjiki’ je i u najavama predstavljao jedan od najinteresantnijih u prvoj fazi turnira.

Izuzetnih 45 minuta na 'Lužnjikiju' na koje je falilo samo još pogodaka. Nijemci su imali veći posjed lopte i neke dobre šanse, ali su ih Meksikanci "ubijali" kontranapadima. Jedan takav u 35. minutu je realizovao Irving Čaki Lozano za prednost na pauzi.

The celebrations in Mexico City following Hirving Lozano's opener vs Germany caused an earthquake https://t.co/ccAFGEHB1Y

Konačno su Meksikanci uspjeli da načnu svjetskog šampiona i to iz ko zna kojeg kontranapada – ovaj je bio uspješan. Sada je Kedira izgubio loptu, Vela je brzo proigrao Čičarita, koji je proslijedio lijevo do Lozana. On je zalomio Kimiha, sačekao i potom pogodio bliži ugao za 0:1!

#GER have conceded first in their opening game of a #WorldCup for the first time since 1986.#MEX's Hirving Lozano the first since Antonio Alzamendi for Uruguay 32 years ago. pic.twitter.com/KSfTfCnIxP