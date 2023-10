Vels ugasio ‘’vatrene’’ (VIDEO)

Hrvatska reprezentacija doživjela je novi poraz ovoga puta u Kardifu od reprezentacije Velsa 2:1 i tako si znatno otežala put do Evropskog prvenstva.

Vels je slavio golovima Vilsona u 47. i 60. minuti dok je Hrvatskoj nadu vratio Pašalić u 75. minuti, međutim sve je ostalo na tome.

Hrvatska i Vels sada imaju po 10 bodova iz šest odigranih susreta te zauzimaju drugo i treće mjesto na tabeli, ali Vels je u prednosti zbog boljeg odnosa u međusobnim susretima pa Hrvatska više ne ovisi samo o sebi u borbi za plasman u Njemačku. Na vrhu je Turska koja je nakon pobjede od 4:0 protiv Letonije osigurala jedno od prva dva mjesta u grupi koja vode na Euro.

