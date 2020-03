Vembli trebalo da ugosti "azure", umjesto toga - u bojama Italije

Na Vembliju je večeras trebalo da gostuje reprezentacija Italije, ali umjesto toga jedan od najpoznatijih stadiona zasvijetlio je u bojama italijanske zastave.

Engleska i Italija trebalo je da odigraju prijateljsku utakmicu, ali je susret otkazan zbog pandemije virusa korona.

Englezi su odlučili da upute poruku podrške jer je Italija jedna od najpogođenijih zemalja ovom pandemijom u Evropi.

"Možda večeras nismo zajedno na terenu, ali stojimo zajedno, ujedinjeni u ovim teškim vremenima", stoji u poruci na zvaničnom Twitter profilu reprezentacije Engleske.

Ista poruka napisana je i na zidu Vemblija na italijanskom jeziku.

We may not be sharing the pitch tonight @azzurri, but we stand together and united in this difficult time #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/avatfpEBQy