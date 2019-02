Venger: Mbape je kao Pele

Nekadašnji trener Arsenala, Arsen Venger, prisetio se kako je Kilijan Mbape izgledao kada ga je prvi put video i poredio je njegovu igru sa čuvenim Peleom.

Kilijan Mbape je ljetos sa reprezentacijom Francuske postao šampion svijeta, a u finalu su bili bolji od Hrvatske, rezultatom 4:2. Jedan od strijelaca u finalu je bio i Mbape i tako je postao tek drugi tinejdžer kome je to pošlo za rukom.

Ako se pitate ko je taj prvi, da razbijemo misteriju: Pele. Pele je kao osamnaestogodišnjak postigao gol za Brazil u pobjedi nad Švedskom u finalu, rezultatom 5:2 daleke 1958. godine.

Sam Pele je iskoristio nekoliko šansi da prokomentariše igre novog čuda od djeteta, pa je i sam potvrdio da Mbape pomalo i podsjeća na njega, pa čak i ako pitamo francuskog stručnjaka koji je trenirao Arsenal 22 godine.

"Kada sam ga prvi put vidio, pomislio sam da je to ustvari Pele. Posjeduje kombinaciju brzine, inteligencije i tog opuštenog mentaliteta koji mu pomaže da se oslobodi stresa. To ne možete nikoga da naučite. Kada je momak svjetski šampion sa 20 godina, kada osvoji dvije titule... Ili tri beše? Šta možemo još da kažemo? On je fantastičan fudbaler i Francuska je srećna što ga ima", rekao je Arsen Venger, u intervjuu za CNN.