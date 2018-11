Venger: Neću još u penziju

Bivši trener Arsenala Arsen Venger priznao je da mu prija odmor, ali da mu i te kako nedostaje fudbal i da želi ponovo da radi.

Bilo je govora da bi mogao da preuzme Milan, reprezentaciju Japana, dovodio se u vezi i sa poslom u Parizu, ali ništa još nije izvjesno.

"Ne osjećam se spremnim za penziju. Trenutno sam frustriran jer ne radim. Ja sam čovjek takmičarskog duha i to je ono što mi nedostaje najviše. Iskreno, dosta stvari iz fudbala mi nedostaje, ali ne baš sve. Ne nedostaju mi sve one stvari koje trener mora da radi van same igre", priznao je bivši trener Arsenala.

On je rekao da nema namjeru da se zaustavi.

"Naravno, sam dan utakmice, takmičenje, ono što možete da osvojite, nagrade, emocije koje dijelimo u timu, usponi i padovi koje svi imamo, naravno da mi sve to nedosta, ja sam proveo cijeli život tako. Ljudi žele da vas otjeraju u penziju čim postanete stariji, ali dokle god sam gladan uspeha, ja ću nastaviti", poručio je Francuz.

(B92)