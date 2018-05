Venger na poklon dobio najvrjedniji trofej u istoriji kluba

Arsen Venger, legendarni menadžer Arsenala, kao opoštajni poklon od kluba dobiće trofej koji je klub osvojio sezone 'Nepobjedivih'.

'Nepobjedivi' su bili igrači Arsenala sezone 2003/04 jer su titulu u Premijer ligi osvojili bez i jednog jedinog poraza kroz cijelu sezonu.

Arsen je po posljednji put izašao na 'Emirejts' i oprostio se od navijača, a kao nagradu za svoj rad i trud dobio je neprocjenjiv trofej – zlatni pehar specijalno napravljen da ovjekoveči tu specijalnu nepobjedivu sezonu.

Francuski stručnjak je nedavno objavio kako se povlači sa mjesta menadžera 'Tobdžija' poslije 22 godine vođenja tima.

Ko će naslijediti Vengera još se ne zna, a spominjao se čak i pomoćnik Jirgena Klopa Željko Buvač. Sa druge strane, Arsen planira da napravi malu pauzu i da potom preuzme neki drugi klub.

