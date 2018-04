Venger napušta Arsenal nakon 22 godine

Legendarni francuski trener Arsen Venger upravo je objavio da će na kraju sezone napustiti Arsenal.

"Poslije pažljivog razmatranja i razgovora sa rukovodstvom kluba, procijenio sam da je pravo vreme da odem iz Arsenala na kraju sezone. Zahvalan sam na privilegiji da vodim klub u godinama koje će ostati upamćene u njegovoj istoriji. Sve godine sam radio posvećeno i sa integritetom. Zahvalio bih se osoblju, igračima, navijačima. Voleću Arsenal zauvek", naveo je Venger u saopštenju javnosti.

Francuski trener je stigao u Arsenal na ljeto 1996. godine iz Nagoje i osvojio 17 trofeja, među kojima tri Premijer lige, a posebno će ostati upamćen po sezoni 2003/2004 kada je predvodio generaciju "Nepobjedivih", koji su do titule stigli bez poraza.

Osim Nagoje i Arsenala, iskusni francuski trener vodio je Monako i Nansi.

After 22 years, 10 major trophies, more than 800 Premier League games, Arsene Wenger has announced his time as Gunners boss is coming to an end.



He will always have a place in Arsenal history.



