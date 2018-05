Venger odlazi bez evropskog trofeja

Arsen Venger završio je 22-godišnji mandat na klupi Arsenala bez evropskog trofeja, pošto su "tobdžije" eliminisane od Atletiko Madrida u polufinalu Lige Evrope. Da stvar bude gora, Arsenal je ostao i bez Lige šampiona naredne sezone.

Arsenal je bio jedan od favorita za osvajanje trofeja Lige Evrope, ali je na kraju eliminisan u polufinalu pošto je u revanš meču poražen 0:1, dok je prvi meč u Londonu završen 1:1. Venger je nedavno objavio da će na kraju sezone napustiti Arsenal i svi su se nadali da će to učiniti sa stilom - evropskim trofejom, ali nažalost u tome nije uspio.

"Propustili smo mnogo prilika. Kada sagledamo sve šanse koje smo imali za ove dvije utakmice, moramo da budemo frustrirani. U Londonu smo se ispromašivali, ali i u revanšu nismo umjeli da iskoristimo neke šanse iz prvog poluvremena", izjavio je Venger.

Iskusni stručnjak žali što dobra igra svih 180 minuta protiv Atletika nije materijalizovana plasmanom u finale i što će poslije 22 godine da napusti klub sa sezonom bez trofeja i bez obezbijeđenog plasmana u Ligu šampiona.

"Volim ovo momke i vjerujem da će uz neke korekcije na ljeto biti konkurentni i naredne sezone. Veoma sam tužan što ću na ovakav način napustiti klub. Neophodan mi je odmor i u ovom trenutku zaista ne znam šta ću da radim poslije Arsenala", izjavio je Venger.

Trener Atletiko Madrida Dijego Simeone izjavio je poslije pobjede nad Arsenalom da je to prva velika stranica ispisana u istoriji stadiona "Vanda Metropolitano". Simeone nije vodio ekipu u ovom meču jer je bio suspendovan, a veliku radost mu je donio Dijego Kosta golom u nadoknadi vremena u prvom poluvremenu.

"Ovaj stadion pruža snagu za velike pobjede. Osjećao sam strast navijača, koji osjećaju kada je ekipi potrebna dodatna energija s tribina. Ovo je prva velika ispisana stranica u istoriji predivnog 'Metropolitana'", izjavio je Simeone.

On je tim već jednom vodio do trofeja u ovom takmičenju i to 2012, a ima i dva poraza u finalima Lige šampiona, i to od Real Madrida 2014. i 2016. Sada će se za evropski trofej boriti s Olimpikom iz Marselja, koji je eliminisao Salcburg nakon produžetaka. Domaćini su u oba meča nakon 90 minuta slavili sa po 2:0, a pitanje finaliste riješio je defanzivac Rolando pogotkom u 116. minutu meča igranog u Austriji.

Finale Lige Evrope se igra 16. maja u Lionu.