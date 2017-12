Venger stigao Fergusona po broju utakmica u Premijer ligi

Menadžer Arsenala Arsen Venger izjednačiće u četvrtak uveče rekord ser Aleksa Fergusona po broju utakmica u Premijer ligi – 810.

Francuz će na korak od istorije stići na Selhurst parku, gdje "tobdžije" gostuju Kristal Palasu (21h), u posljednjem meču 20. kola.

Venger je menadžer Arsenala od 1996. godine, a ističe da voli što je u klubu gde je posao uporedio sa "ruskim ruletom".

"Da mi je neko rekao da ću tako dugo ostati vode rekao bih mu da je lud. Sjećam se kad sam imao 33, 34 godine, pomislio bih da do 60 ima 25, 26 godina i da nema šanse to da se dogodi jer je svaka utakmica kocka. Svaka utakmica je ruski rulet. Očekuješ da te u nekom trenutku metak pogodi. Zbog toga je ovo nevjerovatno", rekao je Venger.

Fudbal danas nije isti kao prije 21 godine, kada je tek stigao na tadašnji Hajberi.

"Promijenio se, ali generalno, više je to samo izgled. Jezgro igre je isto. To znači duh, kvalitet na terenu i napor koji ulažu ljudska bića da ostvare nešto. Ono što se promjenilo je društvo. Približili smo se individualizmu. Karijere se planiraju na pojedinačnom nivou, a više ima i anksioznih igrača", dodao je Francuz.

Upravo da društvena promjena je po njegovom mišljenju otežala posao menadžera u fudbalu.

"Generalni problem u Evropi je što se izgubilo poštovanje za neke osnovne stvari, ili je manje snažno nego prije 20 godina. Pre 20 godina bi otišao kod doktora, on bi ti rekao imaš to, a ti bi rekao u redu, ima kući da radim to. Danas, prije odlaska kod doktora istražuješ po internetu, a on mora da te ubijedi da nemaš nužno to što misliš. Tako je danas u svakom poslu kod svakog pojedinca", rekao je Venger.

Vengerova dugovječnost u savremenom fudbalu, koja je počela pobjedom od 2:0 nad Blekburn Roversima u oktobru 1996, je izuzetna stvar, a bazirana je na posvećenosti, žrtvi, sreći, zdravlju i tome što je našao klub koji podržava njegove vrijednosti.

"Najvažnija stvar je da vjerujete u ljudska bića. Kada tako druga radiš neki posao, nisi naivan. Poznaješ sve slabosti i mane i kako, ponekad, ljudi mogu biti sebični ili zli. Ali i dalje moraš da vjeruješ da u svakoj osobi postoji svetlo koje može da izađe napolje. Ako si paranoičan, onda nemoj da se baviš ovim poslom. Imaćeš svaki razlog da postaneš paranoičan. Ljude ne zanima da li su drugi klubovi bogatiji, oni žele samo da pobjeđuješ. Tvoj posao je da izvučeš najbolje iz svog tima. Konačni cilj je da usrećiš ljude. Nažalost, to ne uspjeva svaki put, ali nastaviš da se trudiš", istakao je menadžer Arsenala.

(B92)