Vico Zeljković: Stavićemo tačku na sve dugove

Uskoro ćemo staviti tačku na sve dugove iz prošlosti. Situacija je pod kontrolom i izmirićemo dug koji nas koči do licence za BHT Premijer ligu BiH, rekao je Vico Zeljković, predsjednik FK Borac, i najavio da bi klub naredne sezone trebalo da ima budžet od 1,5 miliona KM.

Banjalučani su nedavno ovjerili titulu prvaka RS i samim tim i povratak u Premijer ligu i sada će za licencu morati da izmire dugove prema N/FS BiH na ime kazni iz prošlosti, te dugove prema bivšim igračima i trenerima i Radnoj zajednici u iznosu od 250.000 KM. Borac nema mnogo vremena za kalkulacije, a Zeljković ističe da će sve biti riješeno na vrijeme.

"Imamo dovoljno vremena. Već smo do sada uradili veliki posao sa milion KM, uspjeli smo da vratimo 2,3 miliona KM duga i, što je najvažnije, nismo pravili nove dugove. Nakon toga plan je rješavanje dugova prema dobavljačima i kada to sve riješimo stavićemo tačku na sve dugove iz prošlosti", izjavio je predsjednik Borca, koji je dodao:

"Plan je da izmirimo svih 250.000 KM iako postoji mogućnost da se dogovorimo. Želimo da izbjegnemo odlaganje plaćanja jer to može da bude problem u budućnosti".

Kada su u pitanju dugovi prema dobavljačima, Zeljković ističe da se radi o iznosu od 1,5 miliona KM, te da su već obavljeni razgovori sa nekim od potražilaca. Iz kluba tvrde da sa 60 odsto iznosa mogu da izmire kompletna dugovanja. Treba istaći da bi ovaj dug u budućnosti mogao da koči Borac na putu do licence za evropska takmičenja.

"Ne postoji klub koji ne duguje nekom nešto, ali je bitno sve svesti na to da klub normalno funkcioniše. Ono što mogu da tvrdim jeste da ne može nikakav novi dug da nam iskoči na putu do licence. Nismo napravili niti jednu marku novog duga", jasan je on.

U klubu su svjesni da će ovog ljeta morati da budu aktivni i na polju pojačanja, pa je plan da se angažuje pet fudbalera koji bi trebalo da budu nosioci igre. Za sve planove u narednoj sezoni će biti potrebno više novca nego ove u Prvoj ligi RS, pa je Zeljković istakao da će budžet za narednu sezonu biti 1,5 miliona KM.

"Ako govorimo samo za isplatu tekućih stvari budžet bi trebalo da bude 1,5 miliona KM. U to ne ulazi novac za dugove. Mislimo da će to biti sasvim dovoljno. Novac nije garancija da će se napraviti dobar rezultat. Borcu je mjesto u vrhu bh. fudbala i za sve to treba vremena i strpljenja", naglasio je prvi čovjek Borca, koji je na kraju dodao da se planira dodatno ulaganje u omladinsku školu iz koje bi po sezoni trebalo da izlazi barem jedan igrač koji će igrati u prvom timu.