Vico Zeljković dobija nasljednika: Ostavljam stabilan Borac

Ostavljam stabilan i finansijski siguran Borac, s odličnom perspektivom i svijetlom budućnošću, rekao je Vico Zeljković, predsjednik ovog banjalučkog fudbalskog kluba, koji će na ovoj poziciji ostati do 6. avgusta.

Otkad je postao predsjednik Fudbalskog saveza RS, s ambicijama da sjedne i u fotelju čelnog čovjeka N/FS BiH, postalo je jasno da Zeljković neće još dugo biti na čelu "crveno-plavih". Sada je to i zvanično jer je Upravni odbor Banjalučana za 6. avgust zakazao izbornu sjednicu Skupštine kluba i tada će biti jasno ko će biti novi predsjednik Borca.

"Svom nasljedniku ostavljam stabilan i finansijski siguran Borac, s odličnom perspektivom i svijetlom budućnošću. Odlazim veoma zadovoljan nakon što sam ispunio obećanja, u trenutku kada smo vratili većinu dugova koji su godinama onemogućavali normalno funkcionisanje kluba, napravili respektabilnu ekipu, izborili plasman u Evropu i stvorili sve preduslove za juriš na titulu šampiona", kazao je Zeljković.

Krajem januara on je izabran za predsjednika FS RS umjesto smijenjenog Mileta Kovačevića. On će funkciju predsjednika obavljati do septembra ove godine, kada ističe mandat na koji je bio izabran Kovačević, a nakon toga slijede redovni izbori u FS RS. U decembru ove godine su izbori u N/FS BiH i mjesto predsjednika bi trebalo da pripadne FS RS, a to će prema trenutnom razvoju situacije biti Zeljković.

"Moj odlazak ni na koji način neće poremetiti funkcionisanje kluba koji je na stabilnim nogama i sa kvalitetnim ljudima, a ja ću i kao predsjednik Saveza uvijek biti na raspolaganju Borcu, kao i svim drugim klubovima u BiH, s obzirom na to da mi to omogućava pozicija predsjednika FS RS, a u budućnosti i prvog čovjeka bh. fudbala", jasan je Zeljković.

Dodajmo da Banjalučani danas odlaze na pripreme na Zlatibor, gdje bi trebalo da se zadrže do 22. septembra. Borac će na planinskoj ljepotici odigrati pet kontrolnih utakmica i to protiv Radnika iz Surdulice (11. juli), Inđije (14. juli), Javora iz Ivanjice (18. juli), Trepče (19. juli) i na kraju protiv Čukaričkog (21. juli). Generalna proba pred početak Premijer lige BiH će vjerovatno biti odigrana na Gradskom stadionu u Banjaluci, a protivnik još nije poznat. Novu sezonu "crveno-plavi" bi trebalo da počnu 1. avgusta na svom terenu duelom protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja, ali ostaje da se vidi da li će taj meč biti odigran pošto gosti trenutno imaju 14 fudbalera koji su zaraženi virusom korona i najavili su da će tražiti odgađanje susreta. Konačnu odluku će da donese Komitet za takmičenje u N/FS BiH.