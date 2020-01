Vico Zeljković na čelu FSRS

Vico Zeljković, aktuelni predsjednik Fudbalskog kluba Borac je jednoglasno izabran za novog prvog čovjeka Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Danas je u Banskom dvoru u Banjaluci održana Vanredna sjednica Skupštine FS RS na kojoj je povjerenje delegata dobio Zeljković. On je i prije sjednice imao podršku svih sedam područnih saveza i ujedno je bio i jedini kandidat za predsjednika.

Na mjesto prvog čovjeka "kuće fudbala" RS dolazi umjesto Mile Kovačevića koji je smijenjen krajem prošle godine nakon što je na mjestu predsjednika bio 12 godina. Zeljković će funkciju predsjednika obavljati do 30 septembra, tačnije do isteka aktuelnog mandata koji je imao upravo Kovačević. Nakon toga će ponovo biti održani izbori.

Odmah nakon Vanredne sjednice Skupštine FS RS biće održana i sjednica Izvršnog odbora ove kuće fudbala sa novim predsjednikom na čelu. FS RS je osnovan 5. septembra 1992. godine, a za prvog predsjednika izabran je Branko Lazarević. On se na toj funkciji zadržao do 1998. godine, kada ga je naslijedio Milan Jelić. Nakon njegove smrti 30. septembra 2007. godine, Skupština FS RS je morala da izabere novog predsjednika i odluka je pala da to bude Kovačević.

Poslije 12 godina na čelu Saveza Kovačević je smijenjen sredinom decembra prošle godine i od tada je vršilac dužnosti predsjednika bio Dušan Marković