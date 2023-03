Vidić: Nemam lični interes, Terzić i Zvezda pokrenuli mantru

Kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, Nemanja Vidić, kazao je u razgovoru za "Nedeljnik" da nema lični interes da sjedne u fotelju prvog čovjeka srpskog fudbala.

"Iskreno, ja iz ovoga nemam šta da dobijem. Ni ja, ni moja porodica. Moja žena će živjeti pod većim stresom, moji sinovi koji se bave fudbalom neće moći da igraju za reprezentaciju, meni bi samim izborom bar za 30 odsto opala reputacija. Poslije prvih loših sudijskih odluka bi krenulo drvlje i kamenje. Tako da ja lični interes u svemu tome nemam", rekao je Vidić na početku intevjua.

Onda je opisao sa čime se suočava od trenutka kada se u javnosti pojavilo da će biti kanditat za predsjednika FSS.

"Razgovarao sam sa predstavnicima nekih regiona. Jedan čovjek mi je rekao da mu je zadovoljstvo da bude dio mog izvršnog odbora, pa je onda poslije sat vremena rekao da se ipak predomislio i zvao me je da mi to javi. Jedan je rekao - nemoj mene, daj molim te, nekog drugog. Do četvrtog nisam ni stigao, već su svi objavili da su protiv".

Potom se osvrnuo i na kandidaturu Dragana Džajića kao i na spekulacije o brojnim protivkandiatima čije se ime spominje u javnosti poput Nenada Bjekovića i Branislava Nedimovića.

"To su spekulacije. Ja pričam samo ono što se stvarno desilo. Da sam razgovarao sa tri regiona i da je jedan bio za, jedan htio da razmisli, a treći odbio. Taj treći mi je rekao da će podržati Džajića. Ja mu kažem: "Pa on nije kandidat još". On mi kaže: 'Biće' ".

Baš kao i u emisiji "Oko" Vidić je naglasio da je apolitičan i da ne želi da pretvara čitavu stvar u politiku.

"Suština je da nisam protiv sistema, apolitičan sam. Ne želim da ovo pretvaram u politiku, ali ljudi koji trenutno zauzimaju neke funkcije imaju takav pristup i takav način komunikacije. I da zamislite da pobijedim na izborima, kako bih ja sa tim ljudima mogao i da primjenim neki od svojih principa i donesem promjenu koju želim? Izgubi čovjek volju i zapita se - šta mi ovo treba? Tako je kada u jednom momentu 70 odsto srpskog fudbala i prije bilo kakvog programa i predstavljanja plana kaže da niste dobrodošli i da vas ne žele. Moje pitanje je zašto".

Vidić je potom govorio i o ljudima koji su direktno protiv njegovog dolaska u srpski fudbal.

"Iskreno, ja sam već rekao da je Zvezdan Terzić direktno protiv mene i da je od njega i Crvene zvezde krenula mantra koja se širi i koja meni šalje pogrešne signale", zaključio je Nemanja Vidić.