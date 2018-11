Vidić: Želim da budem trener, zato neću da kritikujem Murinja

Nemanja Vidić je posljednjom izjavom ustalasao javnost na Ostrvu. Jasno se može zaključiti da ima ambiciju da uskoro uplovi u trenerske vode.

Vidić je uoči mančesterskog derbija ocenjivao šanse Junajteda u okršaju sa Sitijem. Rezultat je poznat, ali mnoge je iznenadila Vidićeva izjava data po završetku meča na "Etihadu".

On je, kako su to mnogi protumačili, izrazio ambiciju da i sam jednog dana bude menadžer kluba sa "Old Traforda".

"Ako Murinjo pobjeđuje tada ja kao navijač ne mogu da budem ljut, kako bih ako recimo pobijedimo deset mečeva u nizu. Da budem iskren želim da jednog dana i sam budem menadžer, da imam dovoljno znanja da se bavim tim poslom. Tako da nije fer da kritikujem Murinja kao neko ko u budućnosti želi da se bavi tim poslom", rekao je Vidić.

Bez obzira što je Mančester Siti pokazao da je daleko iznad ovog tima Mančester junajteda, Vidić smatra da Portugalcu još treba vjerovati.

"On je menadžer koji je osvojio mnogo trofeja. Možda ovo nije Junajted koji smo navikli da gledamo, ovo je Murinjov Mančester i morate da prihvatite to da je on menadžer koji želi da igra ovakav stil fudbala. To je stil igre koji je imao u Interu, manje više u Čelsiju dok je sa Realom bio otvoreniji", zaključio je bivši kapiten Mančester junajteda.

(B92)