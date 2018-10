Vidić treći najbolji defanzivac u istoriji Premijeršipa

Poznati fudbalski časopis "Four Four Two" izabrao je najbolje defanzivce u istoriji Premijer lige, među kojima je i Srbin Nemanja Vidić.

Jedan od najpriznatijih fudbalskih magazina rangirao je odbrambene igrače koji su prethodnih decenija nastupali na Ostrvu i Vidića postavio na izuzetno visoko mjesto.

Nekadašnji štoper zlatne generacije Mančester junajteda, tek drugi kapiten stranac "Crvenih đavola", zajedno sa Riom Ferdinandom činio je zid ispred gola tima koji je sa velikim uspjehom vodio ser Aleks Ferguson.

Vidić je sa Junajtedom osvojio pet titula u Engleskoj, Ligu šampiona, Svjetsko klupsko prvenstvo, tri puta engleski Liga kup, kao i pet trofeja u Kojmuniti Šildu, a na 301 utakmici je postigao 21 gol.

Zbog svega toga, nevjerovatne borbenosti i posvećenosti dresu, ali i činjenice da je tim primao 0,68 golova po meču kada je u timu, odnosno skoro 1,20 u prosjeku kada je bio van sastava, zaslužio je da se nađu u samom vrhu najboljih defanzivaca Premijer lige po izboru FFT.

"Kada je Mančester junajted osvojio tri uzastopne titule između 2007. i 2009. godine, broj primljenih golova iznosio je 27, 22 i 24. Edvin van der Sar zaslužuje velike zasluge, naravno, ali nepokolebljivost ‘Crvenih đavola’ najviše je zavisila od Vidića i Rija Ferdinanda – prelijepo uravnotežene kombinacije čeličnog i gracioznog centralnog beka", stoji u opisu časopisa.

Uslijedilo je i podsjećanje na riječi velikog ser Aleksa.

"Koliko štopera možete nabrojati koji stvarno vole da igraju odbranu. Vidić to voli, obožava taj izazov da gura glavu svugdje. Možete vidjeti uzbuđenje koje mu izazivaju ti 50-50 dueli", rekao je jednom Škot.

Ferdinand je izabran za najboljeg defanzivca u istoriji Premijer lige, a između njega i bivšeg saigrača mjesto je zauzeo Džon Teri.

Prvih 10 kompletiraju Toni Adams, Jap Stam, Marsel Desai, Sol Kembel, Ledli King, Džejmi Karager i Vinsent Kompani.

