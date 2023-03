Vidjela dres sina u svlačionici Arsenala pa zaplakala (VIDEO)

Italijanski veznjak Žoržinjo prešao je u zimskom prelaznom roku iz Čelsija u Arsenal. Nakon što se odomaćio u klubu, dopušten je njegovoj majci ulazak u svlačionicu u kojoj su snimljene emotivne scene i suze.

Nakon što je majka Fernanda ugledala Žoržinjov dres s brojem 20 i imenom svog sina na njemu, nije mogla sakriti suze.

Italijan je zasad nastupio u pet utakmica za vodeću ekipu Premijer lige.

Jorginho's mother broke down in tears after spotting her son's shirt in the Arsenal dressing room pic.twitter.com/ZzvSjczq23